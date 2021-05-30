انخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، وأن يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة يومي الإثنين والثلاثاء لـ 38 درجة، حيث تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا على السواحل الشمالية ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، من اليوم حتى الخميس 3 يونيو، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء جنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم رياحًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، بينما يشهد غدا رياحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة، ويظل نشاط الرياح حتى يوم الخميس المقبل مع ارتفاع الخرارة والذي تشهد ذروته يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكدت الأرصاد أن الطقس مستقر ويسير في المعدل الطبيعي له.