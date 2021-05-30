«الدستور» داخل «عزل الفطر الأسود».. و«النجيلة»: لا إصابات

مستشفى النجيلة : مستعدين لاستقبال الحالات ومنع نقل العدوى لباقي المرضى المعزولين

خلال الأسبوع الماضي أصبح اسم «الفطر الأسود» الأكثر تداولًا وبحثًا على محركات البحث، وبعد حالة الجدل الذي أثاره اسم المرض بعد إعلان شقيق النجم الراحل " سمير غانم" عن أنه سبب رحيله وليس فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي لم يشغل الاطقم الطبية وحسب، فالمواطن العادي أصبح يقرن فيروس كورونا المستجد بالفطرالأسود والأبيض وغيرها لا سيما بعد انتشار أخبار تفيد بأنه قد تسبب في وفاة آلاف الحالات في الهند.

وفِي هذا السياق، اتخذت وزارة الصحة والسكان وقطاع مكافحة العدوى خطوة استباقية لمجابهة انتشار العدوى الفطرية، و صرح مصدر طبي في صحة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور" ، أنه بناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تم تخصيص غرفة داخل مستشفى النجيلة المركزى المخصصة للعزل الصحي لاستقبال أي حالات اشتباه لوباء الفطر الأسود بعيدة عن الغرف المخصصة لعزل مصابي كورونا مشيرا إلي أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى سياسات مكافحة العدوى.

- الطب الوقائي بمطروح : لم نسجل حالات فطر أسود والغرفة لطمأنة المرضى

وأوضح مصدر في إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، إنه لم تظهر أي حالات إصابة بوباء الفطر الأسود في محافظة مطروح، مؤكدا أن مديرية الصحة مستعدة في حاله ظهور أي حالات.

وفِي حديثه طمأن المواطنين حتى الحاملين حاليًا لفيروس كورونا المستجد، أن الفطر الأسود هو مرض فطري يصيب الإنسان عادة، كأثر جانبي لتدهور مستوى الجهاز المناعي ولكنها نادرة الحدوث وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية، أو العينين، أو الأنف، أو الفم، أو الأسنان، أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو الجهاز الهضمي أو حتى الأوعية الدموية كما يمكن أن تحدث أيضا على الجلد عند حدوث جروح أو حروق أو أي نوع آخر من إصابات الجلد.

وأوضح أن الفطريات المسببة للمرض والمسؤولة عن حدوثه هي بعض أنواع الفطريات التي تنتمي إلى عائلة العفنيات والتي تعيش في البيئات الرطبة، مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة، و الأوراق، أو أكوام السماد، أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى الفطريات المخاطية منها، وأنواع اخرى موجود في التربة والنباتات والسماد والفواكه والخضروات المتحللة و البيئات الرطبة.

- " الدستور " داخل غرفة عزل الفطر الاسود

عدسة " الدستور " تجولت داخل اجنحة العزل بمستشفى النجيلة ومطالعة غرفة عزل الفطر الأسود لملاحظة الفروق بينها وبين الحجر العادي، وأكد وكيل مديرية الشؤون الصحية في محافظة مرسى مطروح الدكتور محمد علي لـ " الدستور" ، أن المستشفى تعمل جاهدة على توفير كافة سُبل الحد من انتشار العدوى داخل المشفى في حال وصل إليها حالات مصابة بالعفن الأسود ، منوهًا أن العدوى تتم من خلال استنشاق الفطريات من البيئة الرطبة غير النظيفة داخل المنشأة الصحية ولذا تقوم بتقديم الخدمات الطبية المرتبطة بالرعاية الصحية مثل استخدام المياه غير المعقمة المحملة بالفطر أثناء جلسات الأكسجين، عدم صيانة التكييفات والفلاتر ، استخدام الأجهزة الطبية غير المعقمة.

- وكيل الشؤون الصحية بمطروح: إجراءاتنا تمنع انتقال بين مرضى المستشفى

وأضاف أنها تحدث أيضا عن طريق التلامس، والاستخدام المشترك للضمادات اللاصقة، وخافضات اللسان الخشبية، بدون اتباع الأساليب المانعة للتلوث، ومفروشات المستشفيات والتعامل الغير أمن مع الاسطح الملوثة بالغبار والأتربة ثم التلامس مع المرضي المعرضين للعدوي بالإضافة إلى طريقة الانتقال بوسيلة الابتلاع للفطريات المعدية.

وأكد علي أن لا ينتقل المرض من إنسان لآخر مشيرا إلي أن يتم الالتزام بكافة الاحتياطات القياسية لمكافحة عدوي الفطر الأسود داخل المنشأة الصحية، وهي غسل الأيدي بين كل مريض وآخر طبقاً لطبيعة الإجراء الطبي المتخذ، ارتداء الواقيات الشخصية تبعاً لتقييم المخاطر، اتباع أساليب العمل المناسبة لمنع العدوى، و إعادة معالجة الآلات والادوات طبقاً لإشتراطات مكافحة العدوى، و تنظيف وتطهير البيئة المحيطة بطريقة مناسبة لمنع انتقال العدوى، و التعامل الصحيح مع المفروشات والمنسوجات، التعامل الصحيح مع النفايات الطبية الخطرة، التعامل السليم مع فلاتر التكييفات بالتنظيف والتطهير الدوري، الالتزام باستخدام الماء المعقم في مرطبات الأكسجين والعناية بالفم لمرضي الرعاية المركزة".

- كيفية التصرف حال تأكد الإصابة بالفطر الأسود

وأشار إلي أنه في حال تأكيد إصابة أحد المرضى ووجوده في محيط مرضى آخرين منقوصي المناعة فيجب حينئذ تطبيق إحتياطات التلامس لمنع انتقال المرض من المريض المصاب إلى مرضى مجاورين منقوصي المناعة.

وأضاف أن طريقة انتقال العدوى تكون من خلال مرض فطر الغشاء المخاطي وهو مرض غير معدي فلا يحدث انتقال للعدوى من الإنسـان أو الحيوان ولكن تنتقل عن طريق " استنشاق الجراثيم الفطرية من الهواء الملوث من التربة الرطبة أو البيئات العفنة، تلوث جروح أو حروق الجلد بالعفن الموجود في التربة أو على الفواكه أو الخضروات المتحللة، تناول الفواكه أو الأطعمة الملوثة بالفطر".

وأشار إلي أن تتواجد الفطريات المسببة للمرض بشكل طبيعي في البيئة الرطبة المحيطة، وأنه عادة ما يتعرض الأشخاص الأصحاء إلى الجراثيم الفطرية عن طريق التنفس أو لمس الأسطح الملوثة بالفطر كل يوم دون أن يمرضوا وذلك نتيجة حماية جهاز المناعة.

وتعتبر هذه الفطريات من الكائنات الإنتهازية التي تبدأ في مهاجمة أنسجة الجسم أو الأغشية المخاطية عندما يضعف الجهاز المناعي بصـورة شـديدة فتظهر الإصابات عادة في بعض مرضى العناية المركزة والحالات الشديدة، وبعض الناس الذين يستخدمون مضادات حيوية لفترات طويلة أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة مثل الستيرويدات وبعض الأدوية المعالجة للأورام ولذلك فإن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة هم المصابين بأمراض نقص المناعة مثل الإيدز، والمرضى المعرضين للأدوية المثبطة للمناعة، مثل الكورتيزون بجرعات عالية دون إشراف طبي أو المضادات الحيوية لفترات طويلة، ومرضى السكري الغير منضبط ومرضى الأورام.

- أستاذ أوبئة : يمكن الحد من العفن الاسود قبل الوصول للمستشفى

وعن خطورة الفطر الاسود قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ الاوبئة واقتصاديات الدواء، أن أعراضه بسيطة في البداية ويمكن معالجتها وتكون حسب مكان نمو الفطريات مثل" حمى، سعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الانفية، آلام البطن، قيئ وغثيان، نزيف الجهاز الهضمي، دم في البراز، إسهال " مشيرا إلي أن قد تحدث أحيانا بعض المضاعفات مثل "العمي ، جلطات ، انسداد الأوعية الدموية، تلف الاعصاب، فقدان الوعي ".



- أنواع الفطر الأسود

وتابع أستاذ الاوبئة واقتصاديات الدواء، أن الفطر الاسود له أنواع الأول هو داء الغشاء المخاطي الأنفي الدماغي الجيوب الأنفية والدماغ، والثاني هو داء الغشاء المخاطي الرئوي (الرئة) وذلك النوع هو الأخطر والأكثر شيوعا من فطر الغشاء المخاطي لدى الأشخاص المصابين بالسرطان وفي الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء أو خلايا جذعية، والثالث هو داء الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي وهو الأكثر شيوعا بين الأطفال خاصة ذوي الوزن المنخفض عند الولادة والذين تقل أعمارهم عن شهر واحد وخضعوا لكميات كبيرة من المضادات الحيوية والرابع هو داء الفطر الجلدي ويحدث بعد دخول الفطريات الجسم من خلال شق في الجلد مثل الجروح أو الحروق.

كما أشار إلي أن يصيب الفطر الأسود الجلد بعد التعرض لجروح أو حروق ويظهر على شكل حبوب أو بثور أو قرح يصاحبها اللون الأسود، وقد يصيب الأغشية المخاطية للأنف والفم أو العين مسببا إلتهابات شديدة وتكون لونها أسود وقد يصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه وتكون إفرازات لها لون داكن، وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع كحة شديدة مؤلمة وقد يصل للأوعية الدموية مسببا تجلطات دموية أو موت الأنسجة (غرغرينة) مؤكدا علي أنه إذا لم تتم السيطرة علي المرض ولم يتم بدء علاجه مبكرا، يمكن أن يسبب معدل وفيات من 20 إلى 50 في المئة من المصابين بأعراض شديدة حسب نوع الفطر المسبب للمرض والجزء المتأثر من الجسم.

- الأدوية وطرق العلاج

كما أكد علي أن يمكن علاج المرض بأدوية مضادة للفطريات مثل (Amphotericin B) تحت الإشراف الطبي وتستمر فترة العلاج من 4 إلى 6 أسابيع وفي بعض الأحيان قد يتطلب علاجه إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميتة أو المصابة كإزالة العينين أوالفك العلوي لوقف انتشار العدوى، موضحا أن للحماية من الفطر الأسود لابد من الحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية وتعقيم الأدوات الطبية قبل استعمالها وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة أو التي تم حفظها بطريقة صحيحة وتجنب الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية دون داعي أو الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون دون إشراف طبي والحرص على استخدام اللقاحات التي تقي من العدوى الشديدة لمرض الكورونا المستجد.

- ارتباط كورونا بمرض الفطر الأسود

وعن ارتباط الاصابة بمرض الكورونا المستجد أوضح أن مرض الفطر الأسود ليس بجديد ولكن كثر الكلام عليه لظهوره في نسبة من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وما له من تأثير على جهاز المناعة، بالإضـافة إلى العلاج لفترات طويلة باستخدام المضادات الحيوية التي تهيئ الجسم لنمو الفطريات عموما وكذلك الكورتيزون الذي يؤثر سلبا على جهاز المناعة مما يمكن الجراثيم الفطرية من الجسم، كما أن الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد تكون مصاحبة للحالات التي لديها عوامل خطورة مثل الأورام والأمراض المزمنة وخصوصا مرض السكر والذي يعتبر من العوامل التي تساعد على الاصابة بالفطر الاسود.

الدستور داخل النجيلة للعزل

الدستور داخل النجيلة للعزل

الدستور داخل النجيلة للعزل

الدستور داخل النجيلة للعزل

الدستور داخل النجيلة للعزل

الدستور داخل النجيلة للعزل

الدستور داخل النجيلة للعزل