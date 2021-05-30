الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عرض مسرحية «أنا مش مسئول» على مسرح الهوسابير يومى 4 و5 يونيو

مسرح
مسرح

أعلن فريق العرض المسرحي"أنا مش مسئول" استئناف المسرحية مره أخرى على مسرح الهوسابير بوسط البلد يومي 4 و5 يونيو المقبل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا المستجد.

"أنا مش مسئول"عرض مسرحي متميز عرض في شهر مارس الماضي ثم عاد مره أخرى في عيد الفطر المبارك على مسرح الهوسابير، وحظى بردود أفعال واسعة وإشادة كبيرة على المستوى النقدي والجماهيري، ويشارك في العمل مجموعة من شباب المسرحية الشهيرة "1980 وأنت طالع" التي سلطت الضوء على مشكلات وأزمات جيل شباب الثمانينات حتى الجيل الحالي.

وتقدم المسرحية "توليفة" متنوعة بين الكوميديا والغناء والاستعراض، وتدور أحداثها حول محاربة الفن الهابط والإسفاف، ومسؤولية الفنان في التصدي لهذا النوع من الفن والحث على توجيه الجمهور إلى الفن الهادف.

العرض من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وإنتاج أروى قدورة، وتصميم ديكور حمدي عطية، وتصميم استعراضات أسامة مهنا، كلمات وألحان أميرة فوزي، مخرج منفذ فادي أيمن، وتوزيع موسيقى إبراهيم الطرابيشي.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  واليمن.

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