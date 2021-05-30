الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«القومى للأطفال» يقدم «القطط» على مسرح عبد المنعم مدبولى حتى 4 يونيو

القطط
القطط

يستمر المسرح القومي للأطفال، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، في تقديم العرض المسرحي الاستعراضي (القطط) على مسرح عبد المنعم مدبولي، حتى الرابع من يونيو المقبل، وسط إجراءات إحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

المسرحية تم تقديمها على مسرح عبد المنعم مدبولي في أكثر موسم مسرحي على مدار سنوات وشهدت نجاحا كبيرا، وهي عرض مسرحي موجه للأطفال والكبار، يبدأ عرضه يوميا في تمام الساعة السابعة مساء،من تأليف وأشعار صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.

"القطط" عرض مسرحي غنائي استعراضي كوميدي يهدف إلى ترسيخ فكرة عدم التنمر، حيث يتناول العرض من خلال أحداثه فكرة الاختلاف وأهمية تقبل الآخر مهما كان لونه أو دينه أو شكله، وهو بطولة مجموعة من الفنانين عايدة غنيم،جلال عثمان، صفوت صبحي، وائل إبراهيم، سيد جبر، حنان سعيد، حمزة خاطر، أحمد أبو الحسن، ريهام حسين، إيمان يحيى،من إنتاج المسرح القومي للأطفال البيت الفني للمسرح.

المسرح القومى اطفال الفنانين حسين الفن اجراءات كورونا فيروس عرض مسرحي البيت الفني للمسرح

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