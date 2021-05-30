الإريانى يتهم الحوثيين بالانقلاب على اتفاق السويد

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن "اتخاذ الحوثيين موانئ الحديدة منطلقا للزوارق المفخخة، انقلابا على اتفاق السويد".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” أضاف الإرياني: "تصاعد الهجمات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها التحالف، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي لا زال يمثله الحوثيون على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات الدولية"​​​.

وأشار إلى أن "اتخاذ الحوثيين الموانئ كقواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية ومنطلقا للزوارق المفخخة المُسيرة عن بعد، يؤكد انقلابهم الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "إدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الإرهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم أجمع".

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن محافظة الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

وعلى صعيد آخر، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية صحة تقرير الحوثيين عن توغل قواتهم في أراضي المملكة بعملية قالوا إنها أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين السعوديين، ووصفه بأنه "فبركة إعلامية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، نقل التلفزيون السعودي عن المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، قوله: "ادعاء ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان فبركة إعلامية".

وأضاف المالكي أن "اختلاق الحوثي للانتصارات الوهمية هدفه تهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرته"، كما أشار إلى أن "الهدف من الفبركات الإعلامية هو تغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض".