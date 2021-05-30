الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: الاتحاد الأوروبى يدعو أمريكا للرد الحازم على الإجراءات العدائية من روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الاتحاد الأوروبي دعا الولايات المتحدة إلى إقرار بيان مشترك يعلن فيه الطرفان أنهما سيردان بشكل حاسم على "السلوك السلبي والإجراءات العدائية" من قبل روسيا.

وأوضحت الوكالة أن بروكسل وجهت إلى واشنطن مشروع بيان مشترك يقترح إقراره بعد القمة الأمريكية الأوروبية في بروكسل يوم 15 يونيو، قبل يوم من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن.

وتقول الوثيقة، حسب "بلومبرج": "إننا موحدون في نهجنا المبدئي تجاه روسيا وسنرد بشكل حاسم على نموذجها المستمر للسلوك السلبي والإجراءات العدائية".

كما من المتوقع أن يعلن الجانبان في البيان رفضهما لما يوصف بـ"قمع روسيا للمجتمع المدني والمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة".

وينص مشروع البيان كذلك على تأكيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعاونهما في مجال مواجهة الصين.

وفي وقت سابق، رحب الاتحاد الأوروبي بموافقة قادة الصومال على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان تم تأجيلها.

جاء ذلك في بيان لمكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

وجاء في البيان: "يشكل الختام الناجح للمحادثات بين قادة الحكومة الاتحادية في الصومال وولايات الصومال الفيدرالية، خلال قمتهم التي عقدت في العاصمة مقديشو أمس الخميس، خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات سلمية وفقا لاتفاق الـ 17 من سبتمبرالماضي".

وأضاف البيان "وفي هذا الصدد، نرحب بمساعي رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبل، في متابعة المشاورات البناءة بين القيادات الاتحادية والإقليمية، ويجب إجراء الانتخابات دون تأخير".

وتابع البيان: "في الخطوات التالية للعملية، من المهم أن تواصل جميع الأطراف المشاركة البناءة والإحجام عن العنف، أو أي أعمال من شأنها عرقلة العملية، والاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة دعمه".

ووقع رئيس الوزراء الصومالي وممثلو الولايات الخمس الإقليمية اتفاقا في العاصمة مقديشو، يقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 60 يوما من تاريخ التوقيع.

 

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