التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على خميس مشيط

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مدينة خميس مشيط بالسعودية.



وشدد التحالف، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية ، على استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان.



وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية".

وعلى صعيد آخر، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية صحة تقرير الحوثيين عن توغل قواتهم في أراضي المملكة بعملية قالوا إنها أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين السعوديين، ووصفه بأنه "فبركة إعلامية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، نقل التلفزيون السعودي عن المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، قوله: "ادعاء ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان فبركة إعلامية".

وأضاف المالكي أن "اختلاق الحوثي للانتصارات الوهمية هدفه تهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرته"، كما أشار إلى أن "الهدف من الفبركات الإعلامية هو تغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض".

وتشهد الحرب، التي دخلت في مارس عامها السابع، حالة من الجمود العسكري منذ سنوات حيث يسيطر الحوثيون على معظم مناطق شمال اليمن.

وتضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وتم نشر جنود سودانيين في إطار التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وفي وقت سابق، أحبط التحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما عدائيا وشيكا باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن قواته نجحت في تدمير زورقين لمليشيات الحوثي قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية.

هذا النجاح الجديد للتحالف العربي بقيادة السعودية جاء بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.

ولطالما أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

والإثنين الماضي أعلن التحالف العربي اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في جنوب البحر الأحمر.