الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على خميس مشيط

التحالف العربي
التحالف العربي

 أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مدينة خميس مشيط بالسعودية.


وشدد التحالف، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية ، على استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان.


وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية".

وعلى صعيد آخر، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية صحة تقرير الحوثيين عن توغل قواتهم في أراضي المملكة بعملية قالوا إنها أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين السعوديين، ووصفه بأنه "فبركة إعلامية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، نقل التلفزيون السعودي عن المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، قوله: "ادعاء ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان فبركة إعلامية".

وأضاف المالكي أن "اختلاق الحوثي للانتصارات الوهمية هدفه تهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرته"، كما أشار إلى أن "الهدف من الفبركات الإعلامية هو تغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض".

وتشهد الحرب، التي دخلت في مارس عامها السابع، حالة من الجمود العسكري منذ سنوات حيث يسيطر الحوثيون على معظم مناطق شمال اليمن.

وتضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وتم نشر جنود سودانيين في إطار التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وفي وقت سابق، أحبط التحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما عدائيا وشيكا باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن قواته نجحت في تدمير زورقين لمليشيات الحوثي قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية.

هذا النجاح الجديد للتحالف العربي بقيادة السعودية جاء بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.

ولطالما أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

والإثنين الماضي أعلن التحالف العربي اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في جنوب البحر الأحمر.

الإرهاب السعودية حماية التحالف العربي ميليشيات المملكة العربية العربية المملكة العربية السعودية طائرة مسيرة الدفاع ميليشيات الحوثي إجراءات العمل الميليشيات الحوثية المملكة الدفاعات الجوية حماية المدنيين الدفاعات خميس مشيط استهداف المدنيين

الأكثر قراءة

كواليس 4 أيام من رحلة البحث عن الرأس المفقود لجثة قتيل إمبابة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«الصحة»: تسجيل 1119 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«ما زالت تحتاج الأكسجين».. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها