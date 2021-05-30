الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يعتبر قانونا للانتخابات في تكساس بأنه هجوم على الديموقراطية

بايدن
بايدن

هاجم الرئيس جو بايدن مشروع قانون للانتخابات في تكساس  باعتباره هجوما على الديموقراطية، بينما تتحضر الولاية الجنوبية لتنضم الى ولايات جمهورية أخرى في تقييد ممارسة الملونين لحق التصويت.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال بايدن إن تكساس تنضم الآن الى جورجيا وفلوريدا في السعي للحد من "الحق المقدس في التصويت".

 

وأضاف الرئيس الأمريكي في بيان بعد بدء تداول المسودة النهائية لمشروع القانون في المجلس التشريعي لتكساس: "هذا جزء من هجوم على الديموقراطية شهدناه كثيرا هذا العام ، وغالبا ما يستهدف الأميركيين السود و الملونين بشكل غير متناسب".


ويحظر قانون ولاية تكساس الانتخاب من السيارات والتصويت عبر البريد، كما ويقلص ساعات التصويت في يوم الانتخابات إضافة إلى بنود تقييدية أخرى.


و قول مؤيدو القانون إنه مصمم لجعل التصويت أكثر أمانا، لكن منتقديه يرون أنه يهدف إلى جعله أكثر تعقيدا بالنسبة للسود واللاتينيين وغيرهم من غير البيض الذين يميلون للتصويت لصالح الديموقراطيين.


ويقول الجمهوريون إن تحركهم هو لمنع تزوير الانتخابات، بما يتوافق مع ادعاءات دونالد ترامب في تأكيده المتكرر بأنه فاز على بايدن في نوفمبر الماضي وأن الانتخابات سُرقت منه.


ومنذ انتهاء تلك الانتخابات تبنت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون مشاريع قوانين تجعل التصويت أكثر صعوبة.


وكانت جورجيا التي تصوت عادة للجمهوريين لكنها انحازت في الانتخابات الاخيرة لبايدن أول من اعتمد قانونا كهذا في مارس لاقى ردود فعل شاجبة من شخصيات بارزة في مجال الاعمال و الفن.


والسبت دعا بايدن الكونجرس لاقرار مشروعي قانون مصممين لحماية حق الاميركيين في التصويت دون قيود بعد فشل الغالبية الضئيلة للديموقراطيين في تمريرهما في وقت سابق.

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