فنزويلا توسع حملة التطعيم ضد كورونا

أطلقت فنزويلا، التي تشهد منذ مارس موجة ثانية من فيروس كورونا، حملة تلقيح السبت تستهدف بشكل أساسي كبار السن.

وسجلت البلاد البالغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، رسميا أكثر من 220 الف إصابة بالفيروس و2500 وفاة، لكن منظمات غير حكومية تقول إن الأرقام اعلى من ذلك، في وقتٍ تشهد المستشفيات والعيادات اكتظاظا.

وقال جوني بيسيرا المتقاعد من شركة النفط الوطنية "بي دي في إس إيه" لوكالة فرانس برس في فندق مرموق بوسط كراكاس تحوّل مركزا للتطعيم، "أنا أكثر من سعيد. كنا نعيش في توتّر لأننا لم نكن نعرف من أين يأتي الخطر. كنتُ أتجنّب التجمّعات".

وفي هذا الفندق، اصطفّ عشرات الأشخاص فوق سنّ الستّين في طابور، وكان في استقبالهم طاقم طبي لإعطائهم لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وأنشأت الحكومة 22 مركزا وهي تهدف إلى توفير 77 مركزا في جميع أنحاء البلاد لتلقيح 22 مليون شخص بحلول ديسمبر والوصول الى مرحلة "المناعة الجماعية"، وفق ما قال وزير الصحة كارلوس ألفارادو عبر التلفزيون الرسمي.

وبعد تطعيم الكوادر الطبية والسلطات وقوات الأمن والمعلمين، انتقلت الحكومة إلى مرحلة ثانية تتمثل في تطعيم الاشخاص الذين تخطوا 60 عاما، غير أن جدلا سياسيا قد نشأ على خلفية أن التطعيم محصور بحاملي وثيقة تعريف تم إنشاؤها في عام 2017 من قبل السلطات للفئات الأكثر فقراً والتي تسمح لهم بالاستفادة من المساعدة الاجتماعية. وكثيرا ما نددت المعارضة بهذه الوثيقة باعتبارها وسيلة للسيطرة أو الضغط.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.