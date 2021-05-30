تركيب وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة فى مدينة زفتى بالغربية

شن مجلس مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من مناطق المدينة والطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين قرى المركز، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حملة أشرف عليها المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 50 كشافًا وتركيب 13 كشافا جديدا، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه شدد طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وفي إطار متصل، نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح ورفع كفاءة نحو 100 كشافًا وعامودا، وتركيب 30 كشافا وعامودا جديدا فى نطاق عددا من الطرق المؤدية لقرى المركز بجانب عدد من شوارع المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة التعليمات في هذا الشأن.

وعلى جانب آخر، أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم غلق وتشميع 32 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

ودعا المحافظ، أصحاب المحال والمقاهي والورش، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، موضحًا أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وأوضح المحافظ،أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.