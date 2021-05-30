توقيع الكشف المجانى على 3221 مواطن خلال القوافل الطبية بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين في قرية الإيمان بمركز إدفو، وقرية العبابدة بمركز دراو، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 3221 مواطنًا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

القوافل الطبية بأسوان

القوافل الطبية بأسوان

القوافل الطبية بأسوان

القوافل الطبية بأسوان