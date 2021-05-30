غريق جديد في شاطئ الهانوفيل بالعجمي

الثالث خلال الموسم الصيفي

لقى شاب مصرعه غرقًا، بحي العجمي بالإسكندرية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، خلال الساعات القليلة الماضية، أثناء الاستحمام بشاطئ الهانوفيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على جروبات محافظة الإسكندرية، أنباء عن غرق شاب بشاطئ الهانوفيل، حيث تم انتشال الجثمان على الفور ونقله إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال شهود عيان أن الغريق نزل المياه هو و٤ آخرين من أصدقائه حيث دفعهم التيار إلى العمق مما أدى إلى غرق أحدهم وتم استخراج جثمانه.



وارتفع عدد حالات الغرق منذ بداية الموسم الصيفي إلى 3 حالات بشواطئ العجمي، حيث لقي شابًا مصرعه بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، بينما شهد شاطئ السلام غرق لشاب من محافظة الغربية تم استخراج جثمانه في اليوم الثالث من الغرق.

إغلاق شاطئ النخيل



كما أعلنت جمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بالإسكندرية؛ المسؤولة عن إدارة وتشغيل شاطئ النخيل إغلاق بوابات وأسوار الشاطئ، والشوارع المؤدية إليها باستخدام الأسلاك الشائكة، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

ورفعت لافتات على الشاطئ كتب عليها: «الشاطئ مغلق بقرار من النيابة العامة»، كما كثفت قوات الأمن تواجدها على طول الطريق وأمام البوابات والشوارع المؤدية إلى شاطئ النخيل، وذلك لمنع المواطنين من التسلل للشاطئ بسبب تكرار حالات الغرق.

وعاودت الإسكندرية فتح شواطئ المحافظة من جديد بدأ من السبت 22 مايو بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بعودة فتح الشواطئ والمنتزهات أمام الجمهور مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تضم 66 شاطئ بداية من شاطئ أبوقير شرق الإسكندرية، وحتى سيدي كرير غرب الإسكندرية، تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ما بين شواطئ مجانية وسياحية والخدمة لمن يطلبها، تم افتتاحها أمام أهالي الإسكندرية والزائرين

شهود عيان

شهود عيان