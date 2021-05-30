مظاهرة فى لندن احتجاجا على «جوازات سفر» لقاح كورونا

تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا واحتمال فرض جوازات سفر خاصة فقط لمن تلقوا اللقاح.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أفادت تقارير إعلامية بأن العديد من المتظاهرين قاموا بتفجير قنابل دخان، وبأن أحدهم أطلق ألعابا نارية.

ويرى المتظاهرون أن قيود كورونا غير ضرورية وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية، كما يعارضون التطعيمات واستخدام الكمامات واحتمال طرح جوازات سفر فقط لمن حصلوا على اللقاح.

وبدأت المملكة المتحدة في طرح اللقاحات منذ ديسمبر الماضي، حيث تلقى ما يقرب من 58 بالمائة من السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل 35 بالمائة على جرعتين.

وشهدت البلاد ارتفاعا طفيفا في أعداد الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة نتيجة لمتحور لفيروس كورونا ظهر لأول مرة في الهند، والذي يعد أكثر قدرة على العدوى.

وحرصا على تجنب خسارة موسم آخر من عائدات العطلات الصيفية بسبب جائحة كورونا، تسارع بعض دول الاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات الآسيوية وصناعة الطيران لتطوير ما يسمى بـ"جوازات سفر" لقاح كورونا للمساعدة في استئناف السفر الدولي.

وتعمل جوازات السفر هذه على أنظمة تسمح للمسافرين باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول لإثبات تلقيهم اللقاح، مما قد يساعدهم في تجنب متطلبات الحجر الصحي لدى وصولهم الى وجهاتهم.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.