«الإبداع القيادى والإدارة فى بيئة العمل المتغيرة» محاضرة عامة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية مجموعة محاضرات حول المهارات الإدارية، يلقيها الباحث جوزيف نبيل مقار، مطور الموارد البشرية.

وتعقد المحاضرة الأولى٬ تحت عنوان "الإبداع القيادي والإدارة في بيئة العمل المتغيرة"، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد.

أما المحاضرة الثانية حول المهارات الإدارية فتعقد٬ في تمام الثانية من بعد ظهر غد الإثنين٬ تحت عنوان: "فعالية القيادة الإدارية: سيناريوهات القائد والمدير".

تأتي تلك المحاضرات حرصًا من مكتبة الإسكندرية على زيادة الوعي لدى روادها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضا من أجل التعايش مع مستجدات الحياة خلال جائحة كورونا، والتغيرات التي طرأت في كل جوانب حياة الأفراد بوجه عام، وعلى وجه الخصوص في إطار المنظمات والشركات التي واجهت تحديات إدارية لمواجهة الأزمة، وتبلور التحدي في كيفية تحقيق الإدارة الناجحة للأهداف المنشودة من خلال مهارات إدارية تواكب متطلبات الفترة.

في سياق متصل تنظم مكتبة الإسكندرية٬ من خلال مركز الدراسات القبطية - التابع لها- بقطاع البحث الأكاديمي، في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد٬ محاضرة بعنوان "فن قراءة وفهم مضمون الأيقونة من خلال الحركات التعبيرية"، والتي يحاضر فيها الدكتور عزت حبيب صليب، مدير عام ترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبرى (السابق)، وذلك عبر الإنترنت٬ وتبث عبر الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتأتى محاضرة "فن قراءة وفهم مضمون الأيقونة من خلال الحركات التعبيرية"٬ في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، التي ينظمها المركز وتعتبر هذه المحاضرة ثامن محاضرات الموسم الثقافي القبطي، ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

وتتناول هذه الدراسة فهم الأيقونة أو العمل الفني الذي أبدعه الفنان وهي عمليه بسيطة تحتاج إلى فهم العلامات والحركات التعبيرية التي صورها الفنان في لوحته الفنية ومن خلال هذه الحركات والتي تعتبر اللغة الفنية مثل لغة الاشارة التي نستطيع من خلالها قراءة وفهم الغرض الفني أو الرسالة التي يقصدها الفنان من خلال هذا العمل، ومن هنا ننوه على أهمية تعلم هذه اللغة الفنية التي تساعد على فهم الأيقونة وقراءتها ومعرفة الرسالة التي يعنيها الفنان من هذا العمل.

