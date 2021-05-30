جمعت 7 ملايين جنيه من الضحايا.. القبض على «مستريحة سوهاج»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات (مقيمة بمحافظة سوهاج – لها معلومات جنائية ) لقيامها بممارسة نشاطاً احتيالياً، من خلال تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية؛ إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها والتي بلغ إجماليها قرابة 7 ملايين جنيه.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.