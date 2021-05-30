الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمعت 7 ملايين جنيه من الضحايا.. القبض على «مستريحة سوهاج»

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات (مقيمة بمحافظة سوهاج – لها معلومات جنائية ) لقيامها بممارسة نشاطاً احتيالياً، من خلال تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية؛ إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها والتي بلغ إجماليها قرابة 7 ملايين جنيه.

 

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«ما زالت تحتاج الأكسجين».. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

حريق هائل بـ 4 مصانع في المنوفية و27 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

«أمي قالتلي ديه زبالة».. اعترافات نجل المتهمة بقطع رأس زوجها في إمبابة

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها