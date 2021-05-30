الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنيه تحاول السيطره على حريق مصانع المنوفية

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مصانع المنوفية

الحماية المدنية
الحماية المدنية

صرح مصدر أمني، بأن حريق المنوفية مستمر منذ ٣ ساعات في الطوابق الأولى لـ٤ مصانع ببركة السبع، مؤكدًا أنه لا توجد أي حالات إصابات حتى الآن، وأنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع إصابات. 

كما أكد المصدر، أن الحريق نشب في 4  مصانع على مساحة 1000 متر بارتفاع 7 طوابق، موضحًا أن الحريق نشب في الطوابق الثلاثة الأولى، وتحاول الحماية المدنية التبريد بالماء لمنع انتشاره. 
 

وكان قد انتقل منذ قليل  اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إلى موقع حريق 4 مصانع في مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد نشوب حريق هائل في مصانع للجلود والسناكس والمكرونة   آثار الذعر بين  الأهالي. 

وعلي الفور، انتقلت قوة من المباحث ومجلس مدينة ومركز بركة السبع بقيادة خالد الجندي رئيس المدينة لموقع الحادث، لمعرفة ما إذا كان هناك خسائر بالأرواح أم لا.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى  إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع بنشوب حريق هائل في أربع مصانع بشارع الكنيسة، وتحاول قوات الإطفاء السيطره على الحريق.
 

وقال ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم الدفع بعدد 27 سيارة إطفاء من القاهرة والغربية والقليوبية، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من المنوفية .

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