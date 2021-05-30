صالون ثقافى جديد بنقابة المهندسين بالإسكندرية بعنوان «الثقافة والانتماء»

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، الصالون الثقافي بعنوان " الثقافة والانتماء" اليوم السبت، بحضور الشاعر جابر بسيونى، والروائى أحمد السعيد، رئيس نادى الأدب ببرج العرب.

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى حريصة على تنظيم اللقاءات الثقافية بصفه دورية باعتبارها أحد أذرع القوى الناعمة واهتمام المهندسين بمثل هذه اللقاءات وضيوفها شهريا.

وأضاف خلال كلمته، أن مصر هى مناره ثقافية كبرى وبها العديد من النماذج المميزه أصحاب الفكر والرأى المميزين، ونقابة المهندسين بالإسكندرية حريصه على استضافة المثقفين خلال صالونها الشهرى لاستفادة أكبر عدد من المهندسين وأسرهم.

وأوضح أن اللقاء كان عبر البث المباشر نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية وسط تفاعل كبير من المهندسين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

بينما عرف الروائى أحمد سعيد، الثقافة والتى لها معانى عديدة وهى أعمال الفكر ومجموعة من المعتقدات والمعارف والسلوكيات التى يكتسبها الإنسان ، موضحا أن هناك تعريفات أخرى مثل الثقافة المجتمعية والتى تتضمن التراث ومظاهر الحياه لدى الفرد والمجتمع.

وأشار إلى أن مكونات الثقافة هى اللغه والتعليم، الدين، القيم، التنظيم الاجتماعى وهى التى تؤثر على ثقافة الإنسان وتشكل وعى المواطنين.

بينما أكد الشاعر جابر بسيونى خلال كلمته، على ثقافة الانتماء وحب الوطن باعتبار الفرد جزء من المجتمع وانتماءه وحبه لوطنه هو جزء من ثقافته الأساسية التى يكتسبها طوال حياته، وفى نهاية كلمته ألقى عددًا من الأبيات الشعرية الخاصة بالانتماء وحب الوطن.



شارك فى اللقاء أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية وهم المهندس مينا ميلاد، والمهندس هانى ناصف، والمهندس مجدى الجوهرى، والمهندس مجدى عبد الله، والمهندس محمد صلاح، والمهندسة نهى عبد اللطيف، والمهندس عماد شلبى، والمهندس محمد جمال، والمهندسة رباب محى، والمهندسة سناء محمد، والمهندسة هدى مقار.

نقابة المهندسين بالإسكندرية

نقابة المهندسين بالإسكندرية

صالون ثقافي بنقابة المهندسين بالإسكندرية

صالون ثقافي بنقابة المهندسين بالإسكندرية