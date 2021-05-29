الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب الصحفيين يرحب بقرارات تطوير «المتحدة» وإنشاء صندوق رعاية العاملين بالإعلام

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن ترحيبه بما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر شركات الإنتاج الإعلامي والفني والصحفي في مصر، من تطوير كبير، سواء لفلسفة عمل ومشروعات الشركة في شتى مجالات تخصصها، أو فيما يتعلق بفتح أبواب التعاون والمنافسة مع كل العاملين في مجالات عمل الشركة دون احتكار أو تمييز، أو فيما يخص توسيع قاعدة ملكيتها بطرح أسهم منها في البورصة.

وحيا نقيب الصحفيين قرار الشركة بإنشاء قسم خاص بداخلها للصحافة المطبوعة والإلكترونية، معتبرا هذا خطوة مهمة في سبيل تطوير مهنة الصحافة، متوقعا من الشركة بأن تقوم باتخاذ كل الإجراءات والسياسات الضرورية من أجل التوسع في الصحافة المطبوعة والالكترونية المملوكة لها وحل مشكلاتها، بما يتيح لها مزيدا من القدرة على التعبير عن قوة مصر الناعمة ويفتح أبوابا أكثر وأوسع لعمل الصحفيين في إصدارات الشركة كافة.

وأنهى نقيب الصحفيين تصريحاته بالترحيب والشكر للشركة المتحدة على طرح فكرة إنشاء صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، باعتبار أنه سيمثل مساهمة مهمة من الشركة في رفع الأعباء الطارئة عن العاملين في مهنة الإعلام من صحفيين وغيرهم، بما يمكنهم من أداء عملهم المهني بأفضل صورة. وأضاف أنه سيطرح على مجلس نقابة الصحفيين في أول اجتماع له تفاصيل هذا الصندوق فور تلقيها من الشركة المتحدة، لأخذ رأي وموافقة المجلس عليه.

الأكثر قراءة

«ما زالت تحتاج الأكسجين».. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

حريق هائل بـ 4 مصانع في المنوفية و27 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

«أمي قالتلي ديه زبالة».. اعترافات نجل المتهمة بقطع رأس زوجها في إمبابة

تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها