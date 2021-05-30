برلمانى: مصر حققت المعادلة الصعبة فى مواجهة كورونا وحازت احترام العالم

أشاد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي وتأكيده أن الدولة المصرية، حققت المعادلة الصعبة في مواجهة كورونا، بعدما استطاعت بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية تحقيق التوازن الدقيق، بين تطبيق الإجراءات الاحترازية وحماية المواطنين، واستمرار جهود البناء والتنمية على مختلف الأصعدة.

وشدد الشاذلي خلال تصريحات له اليوم، على أن رئيس مجلس النواب أصاب الحقيقة تماما بتصريحاته، موضحًا ان مصر بالفعل تحت قيادة رشيدة واعية، واستطاعت التعامل مع الجائحة بكل دقة وتوزان، ولذلك لم ينهار النظام الصحي كما حدث في بعض الدول ولم تصل الأزمة الى ذروة مميتة قاتلة تشل مختلف المؤسسات كما حدث في دول عدة.

وأشار وكيل إتصالات النواب إلى توفير بروتوكول العلاج وتزويد كافة المستشفيات بمستلزمات الوباء وكذلك أماكن العزل، وهو ما أبقى الوباء في نطاق محدود ومسيطر عليه بالدوام.

وتابع الشاذلي، أن هذه الاجراءات لم توقف استكمال باقي المشاريع العملاقة الضخمة ولم تؤثر عليها على الإطلاق، بل العكس تماما سارت الأمور في اتزان دقيق.

وشدد النائب أن جهود الدولة المصرية، في مواجهة الجائحة تركت ندوبًا غائرة في جسد العالم، لكن مصر قابلتها بقوة وحكمة شديدة أثارت انتباه العالم.



وكان مجلس الوزراء وافق على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وانتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس "كورونا".

تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع في القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتم توجيه الشكر للجهات التي تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصري

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي