السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق هائل بـ 4 مصانع في المنوفية و27 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

جريدة الدستور

نشب حريق هائل، قبل قليل، في 4 مصانع بمدينة بركة السبع، وتم الدفع بعدد 27 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق من محافظتي الغربية والمنوفية. 
 انتقلت قوة من مباحث بركة السبع ومجلس مدينة مركز ومدينة بركة السبع بقيادة خالد الجندي رئيس المدينة لموقع الحادث والبيان ما إذا كان هناك خسائر بالأرواح أم لا. 
وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بنشوب حريق هائل بأربعة مصانع بشارع الكنيسة، وتحاول قوات الإطفاء السيطرة على الحريق.

الأكثر قراءة

تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«أمي قالتلي ديه زبالة».. اعترافات نجل المتهمة بقطع رأس زوجها في إمبابة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

«رأيت رؤيا».. باولو كويلو يروي حكاية صورة أمام الأهرامات عمرها 34 عاماً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين