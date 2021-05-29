حريق هائل بـ 4 مصانع في المنوفية و27 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

نشب حريق هائل، قبل قليل، في 4 مصانع بمدينة بركة السبع، وتم الدفع بعدد 27 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق من محافظتي الغربية والمنوفية.

انتقلت قوة من مباحث بركة السبع ومجلس مدينة مركز ومدينة بركة السبع بقيادة خالد الجندي رئيس المدينة لموقع الحادث والبيان ما إذا كان هناك خسائر بالأرواح أم لا.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بنشوب حريق هائل بأربعة مصانع بشارع الكنيسة، وتحاول قوات الإطفاء السيطرة على الحريق.