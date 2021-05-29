الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها الملابس والسجاد.. 278 مليون دولار صادرات مصر لأمريكا خلال شهرين

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر للولايات المتحدة بنسبة 7.3% خلال عام، لتسجل 277.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 258.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 18.8 مليون دولار خلال عام.


أوضح تقرير الإحصاء، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة 97.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 97.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 0.7%، كما بلغت صادرات مصر من ملابس وتوابعها من مصدرات 57.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 49.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 16.3% خلال عام.
 

أشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع صادرات مصر من سجاد وأغطية أرضيات للولايات المتحدة الأمريكية إلى حدود 35.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 29.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 18.1%، ومصنوعات بلاستيكية بقيمة 14.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 10.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 38%، وزجاح ومصنوعاته بقيمة 10.1 مليون دولار مقابل 13.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
 

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لأكبر خمس دول سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 300 مليون دولار بنسبة 24.6% خلال عام.

الاحصاء صادرات مصر أمريكا ملابس

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