صحة اتحاد المستثمرين.. نثمن جهود الدولة فى توفير لقاح كورونا لعمال المصانع

ثمن الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، دور القيادة السياسية و وزارة الصحة لتوفير لقاح كورونا للمصريين، فضلا عن دورهم الكبير في إتاحة هذا اللقاح للعمال بالمصانع، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات المصري و اتحاد المستثمرين حصروا بيانات العمال بالمصانع وتم إرسالها الي وزارة الصحة كي يتلقى العمال اللقاح خلال الفترة المقبلة.

و اضاف حافظ في تصريح لـ"الدستور"، أن مصر حالياً تجري تصنيع لقاح بالتعاون مع الصين وسيتم تجريبه على المتطوعين الأصحاء، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من اللقاحات تجريها دول عديدة لمكافحة فيروس كورونا، وأن أفضل لقاح هو المتخذ من السلالة المحلية، مفصلاً أن اذا انتجت مصر لقاح ونجح فهذا سيكون أفضل لقاح بالنسبة للمصريين لانه متخذ من السلالة المحلية.

و في سياق منفصل توقع رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، زيادة حجم صادرات مصر من الأدوية إلى دول أفريقيا خلال الفترة المقبلة، وذلك يرجع إلى إلى البرنامج الجديد الذى سيتم اقراره الفترة المقبلة لرفع معدلات الصادرات المصرية للخارج المرحلة القادمة.

وأضاف أن مدينة الدواء التي قامت الدولة بإنشاءها خلال الفترة الماضية، ستساهم أيضاً في زيادة نسبة التصدير، فضلاً عن زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بها، مؤكدًا أن مصر استطاعت التقدم في صناعة الأدوية المثيلة وهي الادوية التي تطابق المنتج الدوائي الأصلي، ودائماً تباع بأسعار منخفضة مقارنة بالأدوية الأصلية حتى تكون في متناول الجميع.

وأوضح أن مصر تم تصنيفها من أفضل بلدان العالم في تصنيع الأدوية المثيلة، لافتًا إلى أن مصر بها 10 شركات عالمية عملاقة في صناعة الدواء منذ 1954، والبدء الفعلي لتصنيع الدواء المحلي كان عام 1936 على يد طلعت حرب، وهذا يدل على أن مصر لديها خبرات تراكمية في صناعة الأدوية منذ سنوات طويلة.