الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«غرفة السياحة»: 98 شركة أجنبية محظور التعامل معها

السياحة
السياحة

أصدرت غرفة شركات السياحة قائمة بالشركات والوكلاء الأجانب المحظور التعامل معهم مع الشركات المصرية، وذلك بسبب تعنتها من سداد مقابل الخدمات التي قامت بها الشركات المصرية، حيث ضمت هذه القائمة نحو 98 شركة محظورة من بينها شركات ووكلاء يتبعون لدول «إندونيسيا، وروسيا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، وكازاخستان، ورومانيا، وأوكرانيا، وألبانيا، والصين، والهند، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية»، وغيرهم من الدول المصدرة للسياحة لمصر.

وتقوم الشركة المصرية الشاكية ضد نظيرتها بطلب إلى غرفة شركات السياحة تؤكد فيه بالمستندات صحة قولها بأنه لها مستحقات عند الشركة الأجنبية، وتقوم الغرفة بالتواصل مع الشركة الأجنبية ومطالبتها بسداد المبالغ المستحقة عليها، وفي حالة امتناع الشركة الأجنبية عن السداد يتم وضعها ضمن قائمة الشركات المحظورة، كما يحظر على أى شركة مصرية التعامل معها في تقديم أى خدمات سياحية حتى تقوم بالسداد، وفي حالة قيام أحد الشركات بالتعامل معها تعرض نفسها للجزاء طبقًا لقانون عمل شركات السياحة.

كما تعمم الغرفة منشورًا على جموع الشركات بالشركة المحظورة، وذلك للحفاظ على شركات السياحة لعدم تعرضها لتكرار نفس الأمر في حالة تقديم لها أي خدمة سياحية.

يشار إلى أنه تم استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في شهر يوليو الماضي بعد توقف دام نحو 4 أشهر؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبعد فتح الحركة السياحية حاءت أوكرانيا من أوائل الدول التي عادت لزيارة المقاصد المصرية، وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة اللذان يعتبران من المقاصد المفضلة لدى السائح الأوكراني، يليها بيلاروسيا، وكازاخستان، والتشيك، ورومانيا .

وستشهد الفترة المقبلة إقبالًا من الدول الكبرى المصدرة للسياحة لمصر، وعلى رأسها إسبانيا، فهناك توقعات بأن تصب الرحلات المباشرة منها إلى الأقصر خلال شهر يوليو المقبل مباشرة من مدريد إلى الأقصر.

قائمة بالشركات المحظورة
قائمة بالشركات المحظورة
سياحة محظورة غرفة شركات السياحة وكلاء اجانب سداد مستحقات

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«الصحة»: تسجيل 1119 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

«ما زالت تحتاج الأكسجين».. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

رئيس الوزراء البريطانى يتزوج فى «حفل سرى»

«أمي قالتلي ديه زبالة».. اعترافات نجل المتهمة بقطع رأس زوجها في إمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها