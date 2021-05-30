«غرفة السياحة»: 98 شركة أجنبية محظور التعامل معها

أصدرت غرفة شركات السياحة قائمة بالشركات والوكلاء الأجانب المحظور التعامل معهم مع الشركات المصرية، وذلك بسبب تعنتها من سداد مقابل الخدمات التي قامت بها الشركات المصرية، حيث ضمت هذه القائمة نحو 98 شركة محظورة من بينها شركات ووكلاء يتبعون لدول «إندونيسيا، وروسيا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، وكازاخستان، ورومانيا، وأوكرانيا، وألبانيا، والصين، والهند، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية»، وغيرهم من الدول المصدرة للسياحة لمصر.

وتقوم الشركة المصرية الشاكية ضد نظيرتها بطلب إلى غرفة شركات السياحة تؤكد فيه بالمستندات صحة قولها بأنه لها مستحقات عند الشركة الأجنبية، وتقوم الغرفة بالتواصل مع الشركة الأجنبية ومطالبتها بسداد المبالغ المستحقة عليها، وفي حالة امتناع الشركة الأجنبية عن السداد يتم وضعها ضمن قائمة الشركات المحظورة، كما يحظر على أى شركة مصرية التعامل معها في تقديم أى خدمات سياحية حتى تقوم بالسداد، وفي حالة قيام أحد الشركات بالتعامل معها تعرض نفسها للجزاء طبقًا لقانون عمل شركات السياحة.

كما تعمم الغرفة منشورًا على جموع الشركات بالشركة المحظورة، وذلك للحفاظ على شركات السياحة لعدم تعرضها لتكرار نفس الأمر في حالة تقديم لها أي خدمة سياحية.

يشار إلى أنه تم استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في شهر يوليو الماضي بعد توقف دام نحو 4 أشهر؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبعد فتح الحركة السياحية حاءت أوكرانيا من أوائل الدول التي عادت لزيارة المقاصد المصرية، وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة اللذان يعتبران من المقاصد المفضلة لدى السائح الأوكراني، يليها بيلاروسيا، وكازاخستان، والتشيك، ورومانيا .

وستشهد الفترة المقبلة إقبالًا من الدول الكبرى المصدرة للسياحة لمصر، وعلى رأسها إسبانيا، فهناك توقعات بأن تصب الرحلات المباشرة منها إلى الأقصر خلال شهر يوليو المقبل مباشرة من مدريد إلى الأقصر.