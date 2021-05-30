الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المنتج هشام تحسين عن تغييرات «المتحدة»: قرارات فى صالح الفن

هشام تحسين
هشام تحسين

وصف المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنوم»، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الشركة المتحدة للإعلام، وتم الإعلان عنها، بأنها «قرارات متميزة لصالح الفن المصري».


وأضاف هشام تحسين، خلال مداخلة هاتفية مع لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «طبقا للقرارات الجديدة، هناك نقطتين أساسيتين أود التركيز عليهما، الأولى أن إصلاح الصناعة والمنظومة تم بالفعل مع القرارات الجديدة التي تم إعلانها اليوم في المؤتمر، لأن أصعب ما قد يواجهه متخذ القرار في أي منظومة هو كيفية التحويل من الخسائر إلى الأرباح». 


وأضاف: «الدواء أحيانا يكون له طعم مُر، لكن المرحلة الأصعب انتهت والدواء على وشك الانتهاء،  وما تم إعلانه من قرارات تتطلب توجيه الشكر لعدد كبير من الأشخاص، منهم من كان حاضرًا في المؤتمر ومنهم من يقف خلف الكواليس».
 

واستكمل: «لم أحضر المؤتمر لتواجدي في دبي، لكنني تابعت كل القرارت، وما تم إعلانه يعد أملا لكل شركات الإنتاج، سواء لـ(ماجنوم) أو غيرها من الشركات، لأننا جميعا سنعود لسوق الدراما، ويصبح هناك إنتاجا غزيرا ونستطيع المنافسة بأعمال درامية جيدة، وهذا يعني بالطبع مصدر دخل كبير لعدد كبير من العاملين خلف الكواليس».


وعن محتوى الأعمال المقدمة الفترة المبلة قال: «فتح السوق للمنافسة يعني وجود محتوى جيد، لأن المنافسة هي التي تخلق المحتوى المتميز، وعن نفسي أعتقد أن المحتوى المصري قابل للتصدير ويصلح لبثه وعرضه على قنوات عربية فضائية متعددة، ومنصات متعددة مثل نتفليكس، بل ويمكن تصديره للغرب أيضًا».


وتعاون المنتج هشام تحسين مع الزعيم عادل إمام في مسلسلين هما «عوالم خفية» عام 2018، و«فلانتينو» عام 2019، كما تعاون مع الفنان عمرو يوسف في مسلسل «طايع» عام 2018.
تأسست شركة «ماجنوم» عام 2017، وقدمت أعمالا لفتت الأنظار، وكان هدف الشركة تطوير الدراما المصرية لمواجهة تحدي الدراما الخارجية.

 

وكانت قد علقت الإعلامية لميس الحديدي على مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية والذي أُعلن خلاله عن خطة التطوير، وكشف حسابها على مدار خمس سنوات مضت، استطاعت خلالها تحقيق تطور كبير في الخدمات الإعلامية والسوق الدرامي قالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON": "كشف حساب لخمس سنوات مضت أعلنته القابضة المتحدة للخدمات الإعلامية ونظرة استشراف للمستقبل، حيث شهد المؤتمر إعلان تشكيل مجلس إدارة جديد  يقود التطوير الفترة القادمة والذي سيقدم خدمات إعلامية ضخمة سواء في محطات التلفزيون أو الانتاج الدرامي أو الصحف والمواقع الإلكترونية".

المتحدة الخدمات الاعلامية سينرجى مصر إنعقاد مؤتمر إيجبس مؤتمر

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