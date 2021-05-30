الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح وحدة زراعة القرنية داخل المستشفيات الجامعية ببنها

الدكتور عمرو الدخاخنى
الدكتور عمرو الدخاخنى

أعلنت مستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي المستشفيات الجامعية ببنها افتتاح وحدة زراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حمدى الجزار رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها.

واشار بيان صادر عن المستشفي إلى أنه سيتم إجراء عمليات زراعة القرنية مع بث حي بقاعة المحاضرات بالقسم .

وفى وقت سابق تمكن فريق الجراحة بوحدة طب وجراحة الفم والأسنان بمستشفيات جامعة بنها بقيادة الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الوجة والفكين من إنقاذ حياة مريض  باستئصال حصوة بقناة الغدة اللعابية أسفل الفك (supmandibular salivary gland) من الجهة اليسرى لشاب يبلغ من العمر 27 عام تحت تأثير المخدر الموضعي.
وأشار الفريق الطبي انه كان حجم الحصوة كبيرا (حوالي 1x2سم) بعد إجراء الفحوصات السريرية وعمل أشعة تلفزيونية ومقطعية لتحديد حجم وموقع الحصوة تفاديا لقرار استئصال كامل الغدة وتمت  الجراحة بنجاح مع الحفاظ على الغدة اللعابية.

مستشفيات زراعة القرنية المستشفيات الجامعية إجراء عمليات رئيس جامعة بنها عمرو الدخاخنى

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