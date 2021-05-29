السبت 29 مايو 2021
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الثقافة

رواية «الخيميائي» ترجمت لـ80 لغة

«رأيت رؤيا».. باولو كويلو يروي حكاية صورة أمام الأهرامات عمرها 34 عاماً

باولو كويلو
باولو كويلو

نشر الروائي والقاص البرازيلي باولو كويلو، صورة له من أمام أهرامات الجيزة أثناء زيارته مصر عام 1987، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقاً عليها: "1987.. الخيميائى مكتوب بالفعل فى روحي، لكنى لم أعرف ذلك.. فى ليلة الصورة ذهبت عميقاً فى الصحراء ورأيت رؤيا"، فى إشارة إلى عمله الأدبى الشهير "الخيميائى" والتي تمت ترجمتها إلى 80 لغة ووصلت مبيعاتها إلى 150 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.


الخيميائي هي رواية رمزية من تأليف باولو كويلو نشرت لأول مرة عام 1988، وتحكي عن قصة الراعي الإسباني الشاب سنتياغو في رحلته لتحقيق حلمه الذي تكرر أكثر من مرة الذي تدور أحداثه حول كنز مدفون في الأهرامات بمصر ووراء هذا الحلم ذهب سانتياغو ليقابل في رحلته الإثارة، الفرص، الذل، الحظ والحب. 

ويفهم الحياة من منظور آخر وهو روح الكون، وأشاد بها النقاد وصنفوها كأحد روائع الأدب المعاصر، واستلهم الكاتب حبكة القصة من قصة بورخيس القصيرة حكاية حالمين.
 وتتميز روايات "كويلو" بمعنى روحي يستطيع العامة تطبيقه مستعملاً شخصيات ذوات مواهب خاصة، لكن متواجدة عند الجميع، كما يعتمد على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أحداث قصصه.

ولد باولو كويلو في ريو دي جانيرو عام 1947، وقبل أن يتفرغ للكتابة كان يمارس الإخراج المسرحي، والتمثيل وعمل كمؤلف غنائي، وصحفي. وكتب كلمات الأغاني للعديد من المغننين البرازيليين أمثال إليس ريجينا، ريتا لي راؤول سييكساس، فيما يزيد علي الستين أغنية.
 ولعه بالعوالم الروحانية بدأ منذ شبابه، حينما جال العالم بحثا عن المجتمعات السرية، وديانات الشرق، نشر أول كتبه عام 1982 بعنوان "أرشيف الجحيم"، والذي لم يلاق أي نجاح. وتبعت مصيره أعمال أخرى، ثم في عام 1986 قام كويلو بالحج سيرا لمقام القديس جايمس في كومبوستيلا. تلك التي قام بتوثيقها فيما بعد في كتابه "الحج". في العام التالي نشر كتاب "الخيميائي"، وقد كاد الناشر أن يتخلي عنها في البداية، ولكنها سرعان ما أصبحت من أهم الروايات البرازيلية وأكثرها مبيعا.
 

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