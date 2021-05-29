مصدر بـ«الصحة» ينفي رصد أي سلالات جديدة من كورونا في مصر

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الحجر الصحي في منافذ البلاد لم يرصد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا المتحور من السلالة الهندية والبريطانية.

قال المصدر، لـ"الدستور"، إن فرق الترصد والكشف عن الأوبئة والفيروسات تعمل بكامل طاقتها في منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية لاكتشاف أي سلالة جديدة من فيروس كورونا المتحور، لافتًا إلى أنه لا بدّ من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ للحد من تفشي الفيروس بين المواطنين والتحصين الذي سيكتسبه ضد المتحور الجديد.

ورصدت وزارة الصحة الفيتنامية، السبت، سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي كوفيد-19 الهندية والبريطانية.



وقال وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج، في تصريحات أوردتها صحيفة «فن.إكسبرس» الفيتنامية، إن التسلسل الجيني لفحوصات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من سلالات فيروس كورونا في وقت واحد وهما الهندية والبريطانية.

أضاف لونج: "أن وزارة الصحة ستعلن عن سلالة فيروس كورونا الجديدة على خريطة الجينوم العالمية"، لافتا إلى أنه لم تتم تسمية السلالة الجديدة بعد.. محذرا من أن الفيروس التاجي المسئول عن الموجة الجديدة أكثر قابلية للانتقال، خاصة في الهواء، موضحًا أن الأوساط الفيروسية في المختبر كشفت عن أن الفيروس ضاعف نفسه بسرعة كبيرة، ما سبب وجود العديد من الحالات الجديدة في مواقع مختلفة في إطار زمني أقصر.

يشار إلى أن فيتنام رصدت، حتى الآن، وجود سبع سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالات التي رصدت لأول مرة من المملكة المتحدة والهند وجنوب إفريقيا، وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة، ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل التهاب الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة ما بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.