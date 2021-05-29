السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 22.6% زيادة فى صادرات مصر للسعودية خلال العام الحالى

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر للمملكة السعودية إلى حدود 320.5 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 261.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 59.1 مليون دولار خلال عام بنسبة 22.6%.


أشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن فواكه وأثما صالحة للأكل جاء فى المرتبة الأولى بين الصادرات المصرية للسعودية بقيمة 60 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 53.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.5 مليون دولار بنسبة 7.4% خلال عام، يليها صادرات حديد وصلب بقيمة 39.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 37.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.2 مليون دولار بنسبة 6% خلال عام.
 

أضاف أن صادرات مصر من زيوت عطرية ومحضرات تجميل للسعودية بلغت 17.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 10.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 6.9 مليون دولار بنسبة 66.9% خلال عام، وصادرات محضرات غذائية متنوعة بقيمة 14.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 11 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وخضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل بقيمة 14.4 مليون دولار مقابل 22.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
 

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لأكبر خمس دول سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 300 مليون دولار بنسبة 24.6% خلال عام.

الاحصاء صادرات مصر السعودية حديد وصلب

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