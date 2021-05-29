مرقس عادل يواصل تصوير «في عز الضهر» بإحدى المناطق الصحراوية

واصل المخرج مرقس عادل، تصوير فيلمه السينمائي الجديد “في عز الضهر” الذي يخوض بطولته النجم العالمي مينا مسعود.

وأوشك مرقس عادل على الانتهاء من تصوير الفيلم، حيث يصور عدد من المشاهد في الوقت الحالي في إحدى المناطق الصحراوية.

ونشر مرقس عادل صورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” تجمعه بالنجمة شيرين رضا من كواليس تصوير العمل وهما يجلسان في الصحراء وعلق عليها قائلا: “في عز الصحرا”.

أبطال وصناع فيلم “في عز الضهر”

فيلم "في عز الضهر" يشارك في بطولته كل من مينا مسعود، هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، ميرنا نور الدين، وعدد من النجوم، ومن المقرر أن يصل مينا مسعود إلى القاهرة، حيث ينتظر الإجراءات والتصاريح وإنتهاء وكافة التفاصيل عن طريق المحامى الخاص به، حتى يبدأ تصوير تجربته الأولى في السينما المصرية .

وكان القائمون على الفيلم قد كشفوا مطلع العام الجاري عن البوستر الدعائي الرسمى للفيلم، وأظهر البوستر حالة التشويق والإثارة فى الفيلم، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق ليخرج إلى شعاع نور فى نهاية تلك النفق الذى يمتزج بالعمارات الشاهقة.

قصة وأحداث فيلم “في عز الضهر”

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم .

فيلم "في عز الضهر" يعد التجربة الكتابية الأولى للمؤلف كريم سرور، وهو ممثل وله عدة أعمال درامية، آخرها مسلسل "القاهرة كابول"، وقدم المخرج مرقس عادل قبل فيلم "فى عز الضهر" أفلام "بث مباشر، الرجل الأخطر، دول شافو النور، الهجام"، كما قدم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وكانت آخر أعماله مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة ياسمين صبرى .