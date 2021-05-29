«زراعة رجال الأعمال»: الدولة أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا تجاه القطاع الخاص

أكدت درة جوزيت لطف الله، نائب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا تجاه القطاع الخاص وإبراز دوره في المجتمع خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اللجنة وكلية الزراعة بجامعة عين شمس، لتطوير القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة.

أضافت لطف الله أن اللجنة قامت بعقد عدة لقاءات مع عميد ودكاترة كلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال الفترة الماضية وتم طرح عدة مقترحات للنهوض بالقطاع الزراعي، فضلاً عن تطوير عدد كبير من قرى القليوبية في الري والزراعة.



أشارت نائب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا لتطوير نحو 1500 قرية في مصر، في قطاع الزراعة والري، علما بأن محافظة القليوبية فقط تمثل 33 قرية في هذه الخطة وسوف تشمل المبادرة المقدمة المشاركة في تحسين الدخل والتمكين الاقتصادي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي وكافة الانشطة المرتبطة به.

في سياق متصل، تابع وليد عبد الرشيد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك أولوية لانشاء معمل بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس، مقترحًا توفير المزارع الخاصة بأعضاء الجمعية لإجراء البحوث والتجارب من خلالها، مؤكدًا مدى أهمية البحوث لاستنباط وتطوير سلالات جديدة يمكن أن توفر في استهلاك المياه أو سلاسات تستطيع تحمل ملوحة المياه.

وطالب أعضاء لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة أهمية البدء بأسرع وقت في ملف "الري" لأنه مطروح على الساحة نظرا لأهمية ترشيد الاستهلاك الذي أصبح ضرورة ملحة، وإمكانية قيام كلية الزراعة بموافاة جمعية رجال الاعمال بالدراسات حول نسب الاستهلاك ومدي الاستفادة من وفر المياه إذا تم استخدام الري بالتنقيط، كما سيتم نشر نتائج هذه الدراسات وعرضها على الحكومة المصرية.

واقترحت جمعية رجال الأعمال أن تقوم كلية الزراعة بإجراء مجموعة من الأبحاث لتصميم برامج تسميد حديثة وفقاً لنوعيات التربة المختلفة، مشيرة إلى مدى خطورة هذا الأمر، حيث إن ملوحة المياه تتفاعل مع ملوحة التربة فتساعد على نقل العديد من الأمراض وانتقالها للمحاصيل الزراعية.