الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع وغرامة لمقهيين في حملات غرب الإسكندرية

تشميع ٢مقهي بغرب
تشميع ٢مقهي بغرب الإسكندرية

نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملات أمنية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا، أغلق خلالها مقهيين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن متابعه الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء ومواعيد غلق المقاهي والمحال والمولات، وما يماثلها  وتطبيقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمه كورونا.

واستهدفت الحملة شوارع (ابن سهلان - الملك شاه -  أم السلطان- الأمير لؤلؤ - مسجد القباري - الأمان ومنطقة مينا البصل).
 

وأسفرت الحملات عن تحصيل ١١٠٠٠ جنيه غرامات، فضلًا عن غلق وتشميع مقهيين غير ملتزمين بمواعيد الإغلاق، ووجود تجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فضلا عن التحفظ على ١٢ حالة إشغال متنوع.

رفع ٤.. طن قمامة

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حي غرب الإسكندرية حملات إغلاق وتشميع الاجراءات الاحترازية مواعيد الإغلاق

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