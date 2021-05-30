الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: سياسة مصر الخارجية فى أفريقيا تؤسس لمستقبل مشرق

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عرفة صالح، عضو مجلس النواب، إن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أفريقيا مختلفة تمامًا عما مضى، وتؤسس لمستقبل مشرق.

وأضاف «صالح»، خلال تصريحات له اليوم، إن مصر تتمتع اليوم بثقل كبير داخل الاتحاد الأفريقي وعلاقات متميزة مع دول أفريقيا كلها، وبالخصوص دول حوض النيل ووسط أفريقيا وغيرها من دول القارة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك زيارات مباشرة للرئيس السيسي، لدول لم يزورها رؤساء مصريون من قبل، مثل زيارته لجيبوتي، وهى تؤسس لعهد جديد مع دولة جيبوتي الهامة، التي تقع في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي.

وأشار« صالح»، إلى أنه كان في عصور سياسية سابقة في مصر تجاهل تام لأفريقيا، موضحًا أن هذا اختفى تمامًا منذ مجىء الرئيس السيسي، قبل نحو 7 سنوات.

وشدد على أن  توجيهات الرئيس، ولا تزال بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع مختلف دول القارة، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والدوائية المصرية للدول الأفريقية.

وأفاد بأن من توجيهاته  التصدي لمختلف قضايا القارة وهمومها في المحافل الدولية، والدفاع بقوة عن حق القارة السمراء في مزيد من الاستثمارات والرعاية الصحية وتوجيه الأنظار إليها لبدء عهد جديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى جيبوتي منذ أيام، حيث تم عقد  لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي،  تعد الأولى من نوعها، وكانت شهدت عقد قمة «مصرية- جيبوتية» لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما شهدت القمة «المصرية- الجيبوتية» التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مجلس النواب عرفة صالح الرئيس أفريقيا السيسي

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