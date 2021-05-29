السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 1700 جنيه.. فرص عمل جديدة بإحدى شركات الملابس بالعبور

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الملابس بالعبور، وذلك براتب 1700 جنيه، وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عامل تطريز، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة.

كما تحتاج الشركة، نساج، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وأيضا تطريز كمبيوتر، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وتطلب الشركة أيضا، سائقين، وعمال استيفاء لنسبة 5% لذوي الهمم، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0114999290، والتواصل مع المدير المسئول حامد عبد المقصود، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثانية، مساكن الشباب، العبور.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
 
وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4176  فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو الجاري.
 
تتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، البحيرة، دمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أبريل الماضي، وعددها 1213 فرصة عمل.
 
وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

القوى العاملة فرص عمل شركات الملابس بالعبور وظائف عامل تطريز

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