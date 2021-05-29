«أسرع انتشارًا في الهواء».. هل لقاحات كورونا فعالة ضد سلالة فيتنام؟

كشف أحمد سلمان أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، مدى فعالية لقاحات فيروس كورونا المستجد في مواجهة السلالة الفيتنامية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC» إنه يتوقع أن تصل فعالية لقاحات فايزر وأسترازينيكا إلى 70% ضد السلالة الفيتنامية، لافتا إلى أنها فعالة بشكل كبير ضد السلالتين البريطانية والهندية، وفقًا لأبحاث وزارة الصحة البريطانية.

وأوضح سلمان أن السلالة الفيتنامية هي مزيج بين الهندية والبريطانية، وهو ما يعطي مؤشرًا إيجابيًا لفعالية اللقاحات، مؤكدا أهمية إجراء مزيد من الدراسات للتأكد من خطورة السلالة الفيتنامية على مستويين الأول متعلق بمدى ظهور أعراض جديدة نتيجة للعدوى بتلك السلالة وآخر بتأثير اللقاحات عليها.

فيما أكد أن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا أمر متوقع ولن ينتهي فهذا مرتبط بتكاثره، موضحا أن زيادة فرص العدوى بالفيروس تؤدي إلى حدوث أخطاء في تسلسله خلال عملية النسخ وبالتالي إنتاج سلالات جديدة.