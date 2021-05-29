السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعقيم مدارس كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات

تعقييم المدارس
تعقييم المدارس

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم، بتوجهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية.

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي، وكذلك استمرار تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل أداء الإمتحانات وبعدها، حفاظا على صحة الطلاب، كما شدد على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس، مؤكداً أنه تم التنسيق مع اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص حجرات للعزل، وأن يكون بكل لجنة من اللجان الامتحانية 14 طالباً فقط.

عزل تعقييم الدبلومات الشهادة الاعدادية مدارس

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