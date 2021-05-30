نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا.. رسائل السيسى من داخل إفريقيا

تفتح زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العديد من الدول الإفريقية، الكثير من الآفاق التي ترسخ معالم سياسة مصر تجاه إفريقيا ما بين ثوابت تفرضها معطيات الجغرافيا ووقائع التاريخ، وبين مستجدات تستوجبها حقائق الواقع ورغبة مصر في استعادة دورها ومكانتها اللذان ترسخا عبر التاريخ.

وتصاعد الاهتمام المصري بالقارة السمراء منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، فحققت مصر النجاح في المنتديات والفعاليات الأفريقية التى قامت بتنظيمها، كما عقد الرئيس السيسي أكثر من ١١٢ لقاء مع الزعماء الأفارقة، وحرص على إجراء زيارات لكثير من الدول الإفريقية للتأكيد على حرص مصر على دورها الاقليمي والمحوري، وتعددت تلك الزيارات ما بين السودان وإثيوبيا وغينيا والجزائر وجيبوتي.

جيبوتي.. مايو 2021

قام الرئيس السيسي بزيارة تاريخية لدولة جيبوتي أول أمس، على رأس وفد رفيع المستوى، وتعد الزيارة الأولى لرئيس مصري للدولة الافريقية، وتكتسب هذه الزيارة أهميتها من توقيتها حيث تعاني منطقة القرن الأفريقي من اضطرابات كثيرة تتطلب التعاون بين البلدين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة نظرًا لأهمية المنطقة لكلا البلدين.

تمثلت أهمية الزيارة من خلال توسع الرئيس في سياسة مصر الخارجية، وخاصة في القارة الأفريقية وحرصه على زيارة دول أفريقية لم يزورها رؤساء مصريين من قبل أو مر سنوات كثيرة على زيارتهم، بهدف إرساء دعائم وأسس جديدة لسياسة فاعلة مع الدول الأفريقية.

السودان.. مارس 2021

حظيت زيارة الرئيس السيسي للسودان، مارس الماضي، التي استغرقت 6 ساعات، بزخم إعلامي كبير، لتزامنها مع تطورات إقليمية ومحلية.

تم التباحث خلال الزيارة، حول مختلف المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث.

جوبا.. نوفمبر 2020

كما توجه الرئيس السيسي، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وانطلقت أهمية الزيارة في توقيت مفصلي يحتاج إلى تنسيق المواقف، خصوصًا فيما يتعلق بقضيتي سد النهضة والتجارة الحدودية، مما يؤدي إلى تخطي بؤر التوتر التي كانت تقف عائقا أمام تقدم العلاقة بين القاهرة والخرطوم خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.

إثيوبيا.. فبراير 2019

زار السيسي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في فبراير 2019، في زيارة لمدة ثلاثة أيام لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأيضًا لحضور القمة الإفريقية التي عقدت تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً"، كما شهد جدول أعمال القمة تناولاً مكثفاً لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الأفريقية، والتي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.

تونس.. مارس 2019

جاءت زيارة الرئيس لتونس، في إطار المشاركة في أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية في زيارة لمدة يومين وتصدر جدول أعمال القمة عدة موضوعات مثلت تحديات يواجهها الزعماء العرب، أبرزها "ملف هضبة الجولان السورية" والتحركات الإسرائيلية لضم مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الملف الليبي والتدخلات الإيرانية في الشئون العربية، وملف الأزمة اليمنية أمام القمة.

غينيا .. إبريل 2019

زار الرئيس السيسي، غينيا حيث بحث مع ألفا كوندي رئيس غينيا عددا من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها سبل الارتقاء بدور وفعالية الاتحاد الأفريقي في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، وأكد الرئيس السيسي عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين مصر وغينيا، والتي توطدت على مر السنين في مختلف المجالات، حيث تجلت في الروابط الوثيقة التي جمعت بين الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأحمد سيكوتوري، وانعكست في إنشاء جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري، والتي تعد رمزا شاهدا على متانة الأواصر بين البلدين.

كوت ديفوار.. إبريل 2019

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي كوت ديفوار حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا" تناولت عددا من الاتفاقات في مجالات السياحة والثقافة والصحة وبحث الرؤية المصرية بشأن منظومة عمل الاتحاد الإفريقي.

الجزائر.. يونيو 2014

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 يونيو 2014 بزيارة سريعة لدولة الجزائر عقب فوزه برئاسة الجمهورية والتى تعد أول زيارة خارجية للرئيس، وتأتى تلك الزيارة تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكان الهدف من زيارة الرئيس السيسي للجزائر هو "إطلاق تفاهم حقيقي ورؤية موحدة للمصالح المشتركة بين مصر والجزائر في المنطقة .

وقد استقبل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجريا محادثات في حضور رئيس مجلس الأمة الجزائري وقتها عبد القادر بن صالح .

وتناولت المباحثات بين الرئيسين مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث تضمنت بحث عدد من الملفات الاستراتيجية، فضلا عن استعراض العلاقات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيزها وتنميتها، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والجزائري.

دور مصر الأفريقي

وفقًا لخبراء، فإن مصر تتبنى على الصعيد الإفريقي – مبدأ "المكسب للجميع" خاصة ما يتعلق بالرؤية المصرية لتنمية دول حوض النيل، وهو الأمر الذي أكده السيسي سابقا أمام قمة دول حوض النيل في عنتيبي، في يونيو 2016 بقوله: "إن نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا، وإن مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية لبناء وتطوير مجتمعاتنا، أعظم وأكثر أهمية بكثير من أي اختلافات قيدت مواقفنا وكبلت طاقاتنا على مدار عقود طويلة.. إن دول حوض النيل في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لمتابعة التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تعمل على توفير حياة لائقة لشعوبها".

كما أن الدعم المصري في أكثر من مناسبة، للأجندة الخمسينية للقارة الأفريقية، والمعروفة باسم "أجندة 2063"، يتجسد من تشديد الرئيس أن "أجندة 2063" " تجسد آمالنا الإفريقية في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية التي يستحقها مواطنونا، فضلًا عن دعم جهودنا الرامية لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في دولنا".