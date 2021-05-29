السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 57.3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء ببني سويف

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 303.9 مليون جنيه لرصف طرق محلية بمحافظة بنى سويف، و57.3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة بالمحافظة، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.
 

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور" أن الخطة الاستثمارية لمحافظة بنى سويف شملت أيضًا تحسين البيئة بتكلفة 123.3 مليون جنيه، ومشروعات الأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 22.4 مليون جنيه، وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 18.1 مليون جنيه.


أشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد القرى بمحافظة  بنى سويف 222 قرية و7 مدن، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق بها 3832 كم، وأطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق 2800 كم، فيما تبلغ نسبة الطرق المحلية المرصوفة لإجمالى شبكة الطرق 73% تمثل 12% من إجمالى شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية.
 

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف يصل إلى  290 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 139% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,5% من الاستثمارات العامة الموزعة، بنسبة نمو قدرها 12.5% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.
 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 28,2%، ويخص قطاع الري 636,6 مليون جنيه بنسبة 16,3%، إلى جانب توجيه 525,1 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 13,4%، ويخص قطاع الكهرباء استثمارات بقيمة 523 مليون جنيه بنسبة 13,3%، وتوجيه 303,4 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 7,8%، بالإضافة إلى توجيه  812,9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 21%.

التخطيط الدكتورة هالة السعيد مشروعات كهرباء انارة بني سويف

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