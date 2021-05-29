السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التعاون الدولي»: 28% من القوى العاملة في مصر من القطاع الزراعي

رانيا المشاط
رانيا المشاط

أكدت وزارة التعاون الدولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات التي تركز على قطاع الأمن الغذائي نظرًا لما فعلته الجائحة لتأكيد أهمية هذا القطاع، فالهدف من المشروعات التي تدشينها الدولة هو التركيز على أطراف المنظومة وليس فقط على كيفية توفير السلع للمستهلكين، مؤكدة أن القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030، مضيفة أن نحو 26.4% أي 2 مليار شخص من سكان العالم تأثروا بانعدام الأمن الغذائي المعتدل عام 2018.
 

أضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن الزراعة تساهم بنحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، مؤكدة أن 28% من القوى العاملة في الدولة من القطاع الزراعي و55 % من فرص العمل في الريف بالقطاع الزراعي أيضاً، ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

وحقق القطاع الزراعي في مصر نسبة نمو 20% في عائدات التصدير، وأكدت وزيرة التعاون أن مصر من ضمن الدول التي لم تتأثر بشدة بالجائحة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة. 
 

خلال 2020، استطاعت وزارة التعاون الدولي توفير نحو 100 مليون جنيه لقطاعات الزراعة والري والتموين بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الأميركية للتنمية و«صندوق أوبك للتنمية الدولية» والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا.

وزارة التعاون الدولي القطاع الزراعي جائحة كورونا رانيا المشاط القوى العاملة

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