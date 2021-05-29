السيطرة على حريق مصنع بلاستيك فى أوسيم

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، فى السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بلاستيك بقرية الزيدية بدائرة مركز شرطة أوسيم.

البداية بتلقي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بقرية الزيدية بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وأخطر مدير أمن الجيزة.

ـ إرشادات لتفادي الحرائق في المنازل

هناك الكثير من الأخطار التي تهدد سلامة الإنسان وأمنه، وأصبحت الحوادث المنزلية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات من المواضيع التي تهم العالم، حيث إن أكثر الحوادث المنزلية تحدث بسبب جهل الإنسان وتهاونه في كثير من الأحيان في أخذ تدابير السلامة العامة.

فقبل التطرق لكيفية التعامل مع الحرائق يجب أولاً ذكر أهم مسببات الحرائق:

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعاً، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلاً من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- التماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدارة الكهربائية في المباني.

ومن المعروف مدى الآثار الوخيمة التي تخلفها الحرائق المنزلية ، إلا أنه من السهل تفاديها باتخاذ تدابير احتياطية سهلة مثل:

- يجب وضع خطة طوارئ تتضمن كيفية تصرف أفراد الأسرة في حال حدوث حريق، مثل تدريب أفراد العائلة جميعاً والأطفال خصوصاً على عملية الإخلاء في حال وقوع الطوارئ.

- إغلاق أسطوانة الغاز قبل النوم، وعدم وضع الأسطوانة مباشرة على الأرض وإنما محاولة وضعها في القاعدة المخصصة لها.

- وضع أعواد الثقاب والقداحات في أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

- عدم ترك الزيت أو الطعام على الموقد والانشغال عنها، فهي من أكثر حوادث الحريق شيوعاً في المنزل.

- تجنب التدخين في غرفة النوم أو في أماكن تواجد الأطفال.

- تجنب استخدام الشوايات وأدوات الفحم في الأماكن المغلقة.

- نزع الأدوات الكهربائية من المقابس فور الانتهاء من إستخدامها.

- إبعاد النار والمواقد المشتعلة والشموع المضاءة عن الأثاث والمفروشات.

- احرص دائماً على وجود مطفأة حريق في منزلك، واحذر من استخدامها إلا في الحالات الضرورية. وإذا امتدت ألسنة النيران إلى كافة الغرف، غادر البيت فوراً واستدعي فريق الإطفاء.