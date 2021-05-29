وزير الرياضة يتابع استعدادات ماراثون مدينتي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، عمر طلعت الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة "طلعت مصطفى"، وأيمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة "ذا تري فاكتوري"؛ لبحث آخر الاستعدادت المتعلقة بتنفيذ ماراثون مدينتي يوم الجمعة المقبل.

ويشارك في الماراثون 1000 متسابق من 11 جنسية مختلفة، ويضم سباقات "5 كيلو، 10 كيلو، 21 كيلو"، تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى.

ومن المقرر تطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لألعاب القوى وفقا لضوابط مجلس الوزراء، للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المشاركين.

وأكد وزير الشباب والرياضة تعاون الوزارة مع مختلف الجهات لتنفيذ سلسلة من المشروعات والأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة فى سبيل نشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

حضر اللقاء أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، وأحمد عبد الخالق مدير عام إدارة السياحة الرياضية بالوزارة.