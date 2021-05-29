السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: استكمال محطة معالجة صرف صحي بقرى عرب المدابغ بأسيوط

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة بصدد استكمال محطة معالجة صرف صحى بقرى عرب المدابغ بمحافظة أسيوط بطاقة 60 ألف م3/ يوم بتكلفة  150 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطة معالجة عرب المدابع 1 بتكلفة 120 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط شملت أيضًا مشروعات إحلال وتجديد محطة عرب المدابغ 2 بتكلفة 60 مليون جنيه، إنشاء صرف صحى أولاد إبراهيم بتكلفة 50 مليون جنيه، واستكمال البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بتكلفة 30 مليون جنيه.

أشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة أسيوط بلغت 649.1 ألف مبنى، منها 13.7% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و92.6% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياة، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحى بالمحافظة 6 محطات بقدرة فعلية 92 ألف م3/ يوم، و276 محطة مياة نقية تنتج 262 مليون م3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 34,5%، ويخص قطاع البترول 741 مليونا بنسبة 10,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 841,2 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع النقل 1,3 مليار جنيه بنسبة 17,7%، وقطاع التعليم العالي 644 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 16,7%.

التخطيط مشروعات قرى صرف صحي اسيوط

الأكثر قراءة

تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«أمي قالتلي ديه زبالة».. اعترافات نجل المتهمة بقطع رأس زوجها في إمبابة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

«رأيت رؤيا».. باولو كويلو يروي حكاية صورة أمام الأهرامات عمرها 34 عاماً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين