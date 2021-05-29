«التخطيط»: استكمال محطة معالجة صرف صحي بقرى عرب المدابغ بأسيوط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة بصدد استكمال محطة معالجة صرف صحى بقرى عرب المدابغ بمحافظة أسيوط بطاقة 60 ألف م3/ يوم بتكلفة 150 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطة معالجة عرب المدابع 1 بتكلفة 120 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط شملت أيضًا مشروعات إحلال وتجديد محطة عرب المدابغ 2 بتكلفة 60 مليون جنيه، إنشاء صرف صحى أولاد إبراهيم بتكلفة 50 مليون جنيه، واستكمال البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بتكلفة 30 مليون جنيه.

أشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة أسيوط بلغت 649.1 ألف مبنى، منها 13.7% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و92.6% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياة، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحى بالمحافظة 6 محطات بقدرة فعلية 92 ألف م3/ يوم، و276 محطة مياة نقية تنتج 262 مليون م3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 34,5%، ويخص قطاع البترول 741 مليونا بنسبة 10,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 841,2 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع النقل 1,3 مليار جنيه بنسبة 17,7%، وقطاع التعليم العالي 644 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 16,7%.