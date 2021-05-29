وزير الأوقاف: أكاديميتنا أصبحت علامة بارزة عالميًا في مجال التدريس والتثقيف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر بالأئمة المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وجيد جدًا مع مرتبة الشرف من مديريات بني سويف والفيوم والمنيا.

وأعرب وزير الأوقاف، عن سعادته بهذه النخبة المتميزة من الأئمة المتميزين علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا ، مؤكدًا أن الاهتمام بالوقت من أسباب تقدم المجتمعات ، فسنة الله في الكون اقتضت تقدم من يعمل لا من يهمل ولا يعمل ، وسمة هذه المرحلة في بناء الدولة المصرية هو اختصار الزمن وهو ما يتحقق تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حين نجد كثيرًا من المشروعات التي تستغرق أعوامًا يتم إنجازها في أشهر معدودة.

وأشاد وزير الأوقاف، خلال لقائه مع مديريات بني سويف والفيوم والمنيا، بالدور الذي تقوم به أكاديمية الأوقاف الدولية في تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، مؤكدًا أننا قادرون على أن ننتقل بأكاديمية الأوقاف إلى العالمية مثل الجامعات العالمية.

ويأتي ذلك إطار مواكبة مستجدات العصر والتغلب على عقباته وخاصة ضعف التواصل بسبب فيروس كورونا أكد معاليه أننا نبث محتوى تثقيفيًّا نستهدف منه رفع كفاءة الأئمة وتنوع الثقافة عبر قنواتنا الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل السوشيال ميديا المتنوعة والتي بلغت 19 موقعًا وقناة وصفحة ، يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الهدف من إطلاق الدعوة الإلكترونية عبر الفضاء الإلكتروني هو مواجهة التطرف وشغل الفضاء الدعوي ، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان ، وأن شباب الوزارة لديهم القدرة على التجديد في هذا الشأن بما سيشكلونه من إضافة قوية للدعوة الإلكترونية.