حكاية أصغر طفلة فى مسرحية «أبو العربى» (صور)

9 سنوات هو عمر الصغيرة بروين، التي صارت تميمة لموهوبين القاهرة، بعد أن حققت ظهورًا قويًا في حفلات شاركت فيها، كان من أبرزها المناسبات التابعة لمدرستها أو مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

حصلت الصغيرة على اللقب بموهبتها وخفة ظلها التي رشحتها للعديد من الأدوار، كان آخرها ظهورها في مسرحية الفنان هاني رمزي (أبو العربي) لتحل في دور ابنة البطل.

قبل 4 سنوات، بدأت الحكاية، حينما لمس المرشد السياحي أحمد حمدي، وزوجته مروة محمد (صيدلانية) موهبة صغيرتهما بروين، وكانت في عامها الخامس، وعمل الأبوين على تنمية موهبتها، إلى أن وصلت للوقوف في الحفلات المدرسية، لتجذب معها اهتمام مسئولي إدارة حلوان التعليمية التابعة لها، فبات اختيارها أمرًا متكررًا لإحياء المناسبات الخاصة بالإدارة ـ وفقما قال الأبوان لـ«الدستور».

لم يمر الكثير حتى جرى تكريم «بروين» من قِبل وزارة التربية والتعليم، لموهبتها في الغناء والإلقاء والاستعراض، ثم اختيارها لتُصبح أيقونة الإدارة التعليمية للتعليم الذكي وقسم الموهوبين، وأُطلق عليها فيروز 2020.

حُلم بروين في الظهور إلى نطاق أكبر من الجمهور، بدأ يتحقق عند اختيارها لتحل بطلة لمقطع غنائي يحث الأطفال على التفاؤل والأمل، ثم بطولة مسرحية «عايزين سلام» في المسرح القومي للطفل.

بروين

لم تكن مشاركات بروين على المسرح القومي للطفل، هي الأحدث الأسعد لها في طريقها لتحقيق الحلم، فكان خبرًا سعيدًا في انتظار الصغيرة، حينما تلقت أسرتها عرضًا لمشاركتها في مسرحية «أبو العربي» والتي تُعرض على مسرح طيبة، وتحل فيها ابنة حلوان، في دور الطفلة «نور» ابنة الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري.

بروين بصحبة الفنان هاني رمزي

نقطة تحول في مسار الصغيرة جعلتها تقف بين نخبة من كبار الفنانين الكوميديين، أبرزهم حجاج عبد العظيم، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، والمخرج تامر كرم، وتأليف محسن رزق.

بروين بصحبة الفنانة داليا البحيري

وتحلم أسرة بروين أن تُنمي موهبة طفلتها، وأن تصبح يومًا فنانة موهوبة على غرار الفنانة شرين.

بروين مع الفنان أحمد فتحي

وأعادت مسرحية «أبو العربي» الفنان هاني رمزي، إلى خشبة المسرح من جديد، بعد غياب نحو 18 عامًا، حيث كانت آخر مشاركاته في مسرحية «كده أوكيه» في عام 2003، بينما يُفكر الآن في عرض مسرحيته الجديدة خارج الحدود، ليبدأ بالسعودية والكويت.