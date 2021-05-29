إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

كشف مكتب بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تفاصيل مكالمة الأخير مع لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، والتي تمت مساء أمس الجمعة.

تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

وقال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي إن جانتس أطلع أوستن على التحديات الأمنية وجهود إسرائيل لتحقيق سلام طويل الأمد، وكذلك عقد إعادة الجنود الأسرى الموجودين لدى حماس في قطاع غزة المحاصر.

وأوضح أنهم يعملون على تعزيز التحالف المعتدل مع السلطة الفلسطينية، إثر التصعيد العسكري الأخيرة ضد غزة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

أمريكا تؤكد دعمها لأمن إسرائيل

وبحث وزير جيش الاحتلال، مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب.

وأكد أوستن لجانتس أنه يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعم الولايات المتحدة في ضمان أمنها، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات للتنسيق فيما يخص الأولويات الأمنية.

رئيس الأركان الإسرائيلي يزور أمريكا

ومن المقرر أن يجري أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، زيارة، إلى أمريكا، خلال شهر يونيو المقبل، لمناقشة عدة ملفلت أبرزها إيران وعرض الاستنتاجات الاستخباراتية للتصعيد الأخير ضد قطاع غزة.

وكان مقررًا أن يجري كوخافي تلك الزيارة، في وقت سابق، ولكن التصعيد العسكري الذي اندلع على حدود غزة أدى لتأجيلها.

تحذير أمريكي من تهجير فلسطينيي الشيخ جراح

وأعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، عن قلقه أمام المسئولين في إسرائيل من عملية إخلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيـخ جراح أو حدوث توتر جديد في المسجد الأقصى وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد عنيف واشتعال الوضع من جديد، ويصل الأمر إلى حرب.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تتفهم الحاجة إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، لكنها تتحفظ علي ربط الأمر بإعادة إعمار القطاع المحاصر.

وتابع: "هناك احتياجات عاجلة في غزة ويجب منح سكانها أمل وهذه هي الطريق الوحيدة لمنع حرب جديدة"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية، لا تعتقد في المرحلة الحالية أن الظروف تسمح للحصول تقدم ملحوظ في عملية السلام وخاصة بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل والوضع الداخلي في السلطة الفلسطينية.