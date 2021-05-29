السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل الإدارة الزراعية بطامية يتابع مشكلة صرف الأسمدة بجمعية فانوس

توعية المزارعين على
توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح

توجه المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة الزراعية بطامية في الفيوم، يرافقه المهندس عوض محمد قسم المتابعة، والمهندس حسني أمين الإدارة الزراعية، والمهندس أحمد حامد مدير إدارة التعاون، والمهندس جمعة رشاد مدير جمعية منشأة الجمال، وسيد كمال مفتش التعاون، إلى جمعية فانوس لحل مشكلة صرف الأسمدة للمزارعين وتم الصرف الورقي للمزارعين غير المسجلين على التابلت.

 كما تم الصرف الورقي للمزارعين المسجلين على التابلت ولم تظهر نتائج البحث بعد عمل محضر إثبات حالة موقع من مجلس إدارة جمعية فانوس، كما تحدث وكيل الإدارة الزراعية بطامية مع المزارعين عن الزراعات التعاقدية ومميزاتها مثل محصول عباد الشمس الزيتي، وكيفية التعاقد وشرح التوصيات الفنية للمحصول.

توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح

توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح
توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح
توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح
توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح
توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح
توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح
توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح
توعية المزارعين على أهمية كارت الفلاح
توعية المزارعين اهمية كارت الفلاح بالفيوم

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