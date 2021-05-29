السبت 29 مايو 2021
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مصر

تنبيه مهم من وزير التعليم لطلاب الشهادة الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم حل امتحانات الشهادة الثانوية للمواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل.

كما أعلن الوزير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه يمكن التعرف الآن، على كيفية الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء واللغة العربية والاستاتيكا استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة التي تتيحها الوزارة من Discovery Education على منصة إدارة التعلم LMS مجانًا:

https://lms.ekb.eg/repository/discovery?catalogs=eeb22eec-f6fd-4fec-b85a-488da02fa1d2&publishers=794e087b-5b69-4d22-853d-f2f985f21258&sort=recommended&strict=0   
 

وقدم نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين روشتة لطلاب الثانوية العامة للتفوق، نشرها عبر فيديو تسجيلي قصير له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "إزاي نتأكد أن الطالب فهم الدرس".

وقدم نائب وزير التعليم الخطوات التي يجب علي طالب الثانوية العامة اتباعها لفهم الدرس بشكل جيد، ولتساعده في التمكن من التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام: "أعزائي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، أكيد كلنا عايزين نتأكد أن الطالب لما يذاكر الدرس يكون اكيد فهمه بشكل جيد، وأكيد المدرسين بيسألوا الطلبه فهمتوا الدرس بشكل جيد ام لا، ويكون الطالب محتار يقول نعم أم لا، وكذا اولياء الامور بيكونوا عايزين يطمئنوا أولادهم فهموا الدرس ام لا".

وتابع "معروف لدينا أن لدينا نواتج التعلم هو (التذكر - الفهم - التطبيق - التحليل - التركيب - التقويم)، أريد أن أوضح للمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، أن يتأكدوا ان الطالب فهم الدرس ، بعد ما انتهي من مذاكرته ، لافتا إلى أن هناك 5 خطوات لو اتبعهم الطالب سيؤكد له بالدليل أنه فهم الدرس بشكل جيد.

امتحانات بوك اللغة العربية وزير التربية والتعليم التواصل الاجتماعي الثانوية العامة أولياء الأمور

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