محاربة «كوفيد 19».. كيف يروج قادة ورؤساء العالم للتطعيم ضد كورونا؟

تلقت دوقة كامبريدج الأميرة البريطانية كيت ميدلتون، اليوم السبت، أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن تحركات فاعلة من قادة وسياسي العالم لحث شعوبهم على تلقي اللقحات المضادة لوباء كورونا بسبب وجود شكوك من قبل البعض في فعاليته، وهو ما تسلط عليه “الدستور” الضوء في السطور التالية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللقاح المضاد لكورونا، ضمن الحملة القومية للتطعيم، في خطوة مهمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح في ظل نجاح الحكومة بتوفير لقاحات متنوعة من أجل التحصين من الوباء.

العاهل السعودي وولي عهده

كما تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك حرصاً منه على الوقاية من هذا الفيروس، حسب وزير الصحة السعودي والذي أكد أن هذه المبادرة من الملك سلمان تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج.

كما تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ديسمبر الماضي، اللقاح المضاد لكوفيد 19 في إطار الخطة الوطنية السعودية للقاح "كوفيد-19"، والتي تمنح اللقاح بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين على 3 مراحل.

حاكم دبي محمد بن راشد

وتلقى أيضا نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ونشر هذه الصور عبر حساباته على مواقع التواصل مشيدا بعمل الفرق الطبية.

وقال محمد بن راشد إن الفرق الطبية عملت جاهدة لتكون الإمارات من أوائل الدول عالميا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، مؤكدا أن المستقبل دائما أفضل وأجمل في الإمارات.

العاهل المغربي محمد السادس

تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس في يناير الماضي اللقاح المضاد لكوفيد 19 في قصره، أمام عدسات الكاميرات كما أعلن عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس والإشراف على هذه الحملة.

كما أعطى الملك المغربي تعليماته، حتى يكون التطعيم ضد كورونا مجانيا في البلاد، من أجل تحقيق المناعة لدى جميع أفراد الشعب.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وتلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغ من العمر 78 عاما في ديسمبر الماضي اللقاح على الهواء مباشرة وكذلك زوجته جيل بايدن قبل توليه أمور الرئاسة، وحض الجميع على تلقي اللقاح قائلا "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".

وأشاد بايدن بالعلماء والناس الذين جعلوا وجود لقاح لكورونا ممكنا، وكذلك العاملون في الخطوط الأولى، معتبرا أنهم أبطال حقيقيون.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، تلقي المستشارة أنجيلا ميركل، تطعيم لقاح أسترازينيكا المضاد للفيروس.

وأعربت ميركل عن سعادتها لأنها تلقيت أول تطعيم بأسترازينكا معربة عن شكرها لكل من شارك في حملة التطعيم وكل من تم تطعيمه، مؤكدة للجميع أن التطعيم هو مفتاح التغلب على الجائحة، لتكسر بذلك عزلة الخوف من اللقاح وخاص أسترازينيكا الذي أثير حوله الكثير من الجدل وأوقفت بعض الدول استخدامه.

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس

وتلقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كوفيد 19 بعد إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن أسترازينيكا آمن وفعال، مشيرا إلى أنه تقلى اللقاح لطمأنة المواطنين وحثهم على التلقيح رغم معارضة الكثيرون التطعيم بلقاح أسترازينيكا خوفا من آثاره الجانبية.

وتلقى كاستيكس، البالغ من العمر 55 عامًا، اللقاح على الهواء مباشرة في أحد المستشفيات بالعاصمة باريس، في محاولة لاستعادة ثقة الشعب في اللقاح الذي تضرر كثيرا.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وتلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مارس الماضي لقاح أسترازينيكا، وأعرب عن شكره لجميع العلماء وموظفي خدمة الصحة الوطنية والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق ذلك الأمر.

وحث بوريس جونسون الجميع على تقلي اللقاح المضاد لكورونا وعدم الخوف منه قائلا "الحصول على وخز في الكوع هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيرًا"، مشددا على أن هذا هو الطريق المناسب لإنهاء المعاناة التي يعيشها الجميع بسبب قيود كورونا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبريل الماضي، عن تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا المستجد، مؤكدا أنه على قناعة تامة بالمصل، معربا عن أمله في أن تتراجع جائحة كورونا ، لاسيما بفضل حملة التطعيم التي تجريها روسيا بشكل نشط.