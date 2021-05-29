السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

القبلة

وزير الأوقاف يلتقي مديري المديريات لمتابعة سير العمل الدعوي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر بالشيخ  صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بني سويف، والدكتور حسني أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم، والشيخ  سلامة عبدالرازق مدير مديرية أوقاف المنيا، لبحث الملفات الدعوية وبرامج الدعوة الإلكترونية بالمديرية ، حتى تصل الأوقاف برسالتها إلى جموع الناس.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل السوشيال ميديا هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة ، وذلك لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير ، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان ، كما ناقش معاليه تطورات مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ، ومبيعات الصكوك بهذه المديريات حتى تاريخه.

يأتي ذلك في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والمديريات الإقليمية وعلى هامش الدورة المتميزة في السوشيال ميديا.

وأكد وزير الأوقاف، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هى هدف من الأهداف المهمة فى الوقت الحالى لنشر صحيح الإسلام والفكر المعتدل الوسطى ليكون حائط صد لأى معلومات دينية خاطئة.

وأوضح الوزير أن "السوشيال ميديا" أصبحت مهمة لمواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والدلائل حيث أصبحت ضرورة حتمية.

وأشار جمعة إلى أنه تم تطوير 19 قناة وصفحة على السوشيال ميديا كما تم رفع 187 كتاب إلكترونى لاستكمال جانب التثقيف الإلكترونى، لافتا إلى أن الوزارة تتابع الائمة بصفة مستمرة للتأكد من وصول الأئمة لأهداف تحقيق الدعوة.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن وزارة الأوقاف جعلت السوشيال ميديا إحدى منابر الدعوة لها من خلال تحديث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى وقنوات اليوتيوب، كما تم عمل منصة إلكترونية للأوقاف حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ومنصة الأوقاف العلمية.

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