السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إدارج مستشفى الشهداء بالمنوفية ضمن «حياة كريمة» وتزويدها بتانك أكسجين وجهاز أشعة مقطعية

فريق حياه كريمه
فريق حياه كريمه مع محافظ المنوفيه

التقى المهندس محمد ربيع المنسق العام لـ«حياة كريمة» مع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، للتقدم بطلب لإدراج مستشفى الشهداء المركزي ضمن مشروعات المبادرة، حيث وافق على الطلب.

وفي السياق، استجاب محافظ المنوفية للمنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» باعتماد تانك أكسجين وجهاز أشعة مقطعية  لدعم مستشفى الشهداء المركزي، حيث وجه وكيل وزارة الصحة الدكتور فيصل جودة بإرسال طلب عاجل وفوري إلى الوزارة للتصديق على الطلب وإرسال التانك والأجهزة.

وزارة الصحة المنوفية الشهداء وكيل وزارة الصحة مبادرة حياة كريمة تجهيز مستشفى ضمن المبادرة الرئاسية

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