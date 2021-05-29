إدارج مستشفى الشهداء بالمنوفية ضمن «حياة كريمة» وتزويدها بتانك أكسجين وجهاز أشعة مقطعية

التقى المهندس محمد ربيع المنسق العام لـ«حياة كريمة» مع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، للتقدم بطلب لإدراج مستشفى الشهداء المركزي ضمن مشروعات المبادرة، حيث وافق على الطلب.

وفي السياق، استجاب محافظ المنوفية للمنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» باعتماد تانك أكسجين وجهاز أشعة مقطعية لدعم مستشفى الشهداء المركزي، حيث وجه وكيل وزارة الصحة الدكتور فيصل جودة بإرسال طلب عاجل وفوري إلى الوزارة للتصديق على الطلب وإرسال التانك والأجهزة.