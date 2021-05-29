يريد الطلاب معرفة رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2021 بالرقم القومي، حتى يطمئنوا على نتيجتهم، بعد أن أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2021 خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات.

وتستمر عمليات البحث بشكل كثيف خلال هذه الفترة على النتيجة ليس للصف الثاني الثانوي، بل لجميع صفوف سنوات النقل.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي لعام 2021.

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2021 بالرقم القومي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في متابعة ومعرفة النتيجة الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتائج وكافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالتعليم الأساسي، وهو بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي: https:www.cairogovresults.com.، ويقوم باتباع الخطوات التالية:

1- يقوم الطلاب باختيار نتائج سنوات النقل.

2- ثم يقوم الطالب كتابة الرقم القومي الختص بكل طالب وطالبة.

3- وبعد ذلك يقوم الطلاب بادخال الرقم الجلوس الذين قاموا باستلامه من المدرسة التابعة لكل طالب وطالبة.

4- يختار الطلاب نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الأول.

5- الضغط على كلمة الاستعلام

منصات تعليمية إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم

دشنت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية لمساعدة الطلاب في متابعة مناهجهم الدراسية ومقرراتهم كما تعمل على التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور، كما تتيح المنصات حصول الطلاب على نماذج استرشادية للتدريب على النظام الجديد للامتحانات هذا العام.

من بين تلك المنصات التي ساهمت بشكل كبير في تطوير العملية التعليمية والنهوض بها خلال تلك الفترة: بنك المعرفة المصري، ومنصة حصص، ومدرستنا، والقناة التعليمية وغيرها من المنصات التي ساعدت الطلاب في متابعة الدورس التعليمية: أونلاين".

تعليمات وزارة التربية والتعليم لمواجهة قيروس كورونا

وبعد معرفة رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2021 بالرقم القومي، شددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خلال الامتحانات التي تمت، كما تقوم بالتشديد والتنبيه أيضا على العاملين في الكنترولات الذين يقومون بمراجعة النتالئج ورصد الدرجات حتى تخرج النتيجة بشكل صحيح وبدون إضرار لأحد من العاملين في ظل فيروس كورونا المستجد.

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